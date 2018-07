Acuzațiile de plagiat aduse lui Guilllermo del Toro au fost respinse

Subiectul filmului "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, premiat cu patru Oscaruri, nu îl copiază pe cel al piesei de teatru "Let Me Hear You Whisper", de Paul Zindel, a decis un judecător american, care a respins astfel acuzațiile de plagiat aduse cineastului, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.

În motivarea sa, judecătorul american Percy Anderson a spus că cele două creații împart doar "o premisă de bază".

În luna februarie, regizorul Guillermo del Toro și producătorul Daniel Kraus au fost dați în judecată pentru plagiat, fiind acuzați că subiectul filmului "The Shape of Water" este copiat dintr-o piesă de teatru publicată în 1969 de dramaturgul premiat cu Pulitzer Paul Zindel.

Printre acuzați s-au numărat și studiourile Fox Searchlight, care au produs filmul regizat de Guillermo del Toro.

Citește și: Cel puțin 100 de persoane au decedat, iar alte 78 au fost rănite, în urma unei serii de atentate sinucigașe comise în orașul sirian Sweida

Reclamantul a fost fiul dramaturgului Paul Zindel, David Zindel, ce menționa că scenariul filmului "este o copie nerușinată a poveștii, personajelor și temelor piesei" scrise de tatăl său, care a decedat în 2003.

David Zindel a prezentat o listă cu peste 60 de elemente identice pe care le-a descoperit în piesa de teatru "Let Me Hear You Whisper" și filmul "The Shape of Water".

Povestea de bază a ambelor creații este aceeași, cea a unei îngrijitoare care lucrează la un laborator științific din SUA, în timpul Războiului rece, și care dezvoltă o relație de iubire pentru o creatură acvatică ce este captivă în locul în care femeia muncește.

În piesa lui Zindel, creatura este un delfin, în timp ce, în filmul lui Del Toro, aceasta este pe jumătate om-pe jumătate acvatică.

Reclamantul mai spunea că, în afara similarităților evidente dintre film și piesa de teatru, acuzații "nu s-au obosit să ceară sau să obțină o licență, așa cum se obișnuiește" privind drepturile de autor și nici nu au recunoscut oficial contribuția lui Zindel la acest film.

Reprezentanții Fox Searchlight au negat acuzațiile.

Citește și: Scade cantitatea de aur extrasă de cel mai mare producător din lume, China

La rândul lor, scriitorul american Daniel Kraus și regizorul Guillermo Del Toro au spus că autorul poveștii filmului este Kraus. Cei doi au spus că Daniel Kraus știa despre existența piesei de teatru scrise de Zindel, care, de altfel, a fost adaptată pentru televiziune în 1969 și în 1990.

Paul Zindel, originar din New York, a fost recompensat cu premiul Pulitzer în 1964, pentru piesa "Efectul razelor gamma asupra crăiţelor lunatice/ The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds".

"The Shape of Water" a câștigat, printre altele, anul acesta, Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă și premiile Oscar pentru cea mai bună regie și cel mai bun lungmetraj.