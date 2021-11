Acuzații DURE DIN PSD, în pline negocieri: Românii care CRESC PORCI, condamnați la sărăcie

Senatorul social-democrat de Alba, Călin Gheorghe Matieş, a susţinut vineri, într-o conferinţă de presă, că, în forma în care a fost adoptată în Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală propunerea legislativă privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de combatere a pestei porcine africane în România L435/2021, ţăranii vor fi "singurii dezavantajaţi".

"Ieri (joi - n.r.) după amiază, în Comisia de Agricultură a fost aprobată Legea 435/2021, legea care prevede condiţiile de creştere a porcinelor în gospodării şi în ferme. Am fost singurul parlamentar care a votat împotrivă în această comisie. A mai fost un parlamentar care s-a abţinut, iar şapte voturi au fost pentru. De ce am votat împotrivă? Am explicat votul meu şi în cadrul Comisiei: pentru că ţăranul sau ferma de familie au fost singurii defavorizaţi şi sunt singurii defavorizaţi în această lege", a declarat senatorul PSD de Alba.

Călin Gheorghe Matieş a spus că această lege împarte crescătorii de porci în două: fermă non-comercială şi fermă comercială.

"Ce spune la fermă non-comercială? Spune că avem voie să ţinem doar cinci porci. Cinci porci, fără scroafă, fără reproducţie, purceii trebuie cumpăraţi doar de la ferme autorizate. Trebuie purceii crotaliaţi. Porcii se ţin doar pentru consum familial. Produsele sunt doar pentru consum familial. Ele se pot consuma doar în gospodărie, ceea ce înseamnă 'adio cârnaţ sau slănină trimisă în Spania la copii', 'adio slănină dusă la prietenii din Bucureşti, să vadă ce produse avem noi în Ardeal' şi aşa mai departe. Nu mai e voie să se dea furaj sau hrană animalului decât după 30 de zile de la recoltare, ceea ce înseamnă că s-a terminat cu lucerna proaspăt cosită dată la porci, s-a terminat cu iarba sau urzicile duse la porci. O altă cerinţă: aşternutul porcului trebuie să fie la 90 de zile de la recoltare. Asta sunt criteriile pentru fermele non-comeciale", a susţinut social-democratul.

Matieş a mai spus că legea va fi supusă luni la vot în Parlament.

"O să solicit colegilor mei în plen să nu voteze această lege. Motivarea colegilor mei a fost că pesta porcină africană face ravagii. Da, sunt de acord, pesta face ravagii, dar cel mai mare vector de împrăştiere este omul, după care porcul mistreţ", a conchis acesta. Senatorul de Alba, care este şi preşedinte al Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Produse Tradiţionale, şi-a mai arătat nemulţumirea pe acest subiect şi în alte rânduri.

În februarie, Matieş i-a solicitat ministrului Agriculturii să revină asupra Ordinului 24/29 ianuarie 2021 privind stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataţii de suine, susţinând că regulile de biosecuritate impuse sunt imposibil de respectat de către ţăranii care vor să crească mai mult de 5 porci în gospodărie. "Ordinul 24 prevede ca ţăranul să nu crească mai mult de 5 porci în gospodărie, nu are voie să aibă scroafă cu purcei, adică nu are voie să facă reproducţie. Fermele mari nu au voie ca să vândă către populaţie purcei şi atunci ceea ce se va întâmpla în următorii doi ani este că nu vom avea porc în gospodăriile românilor. Toate acestea ei le pun, cumva, în cârca pestei porcine african, dar există atâtea măsuri de a preveni pesta porcină africană", a declarat, la vremea respectivă, într-o conferinţă de presă, senatorul PSD.