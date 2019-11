ACUZAȚII DURE! USR acuză 'Statul Paralel' că i-a făcut la urne: 'Azi Sistemul a fost mai tare'

Cristian Ghinea (USR-PLUS) recunoaște faptul că Dan Barna a pierdut alegerile. El susține că sistemul a fost mai tare și îi invită pe români să i se alăture pentru a schimba și moderniza România.

„Am sperat și am luptat până în ultimul moment. Azi Sistemul a fost mai tare. Dar schimbarea și modernizarea României este un maraton, nu un sprint. Vă invit să veniți și mai mulți alături de noi, așa vom reuși. In trei ani am construit împreuna de la zero o miscare care i-a facut sa tremure. Vom construi de aici. Mai departe.

Dan Barna a arătat, în campania asta, că se poate face campanie curată, onestă, la firul ierbii, și să ai șanse să te bați cu PSD. USR a luat ființă acum trei ani, iar Dan nu exista în politica românească. Îi mulțumesc lui Dan Barna pentru asta, a arătat că este un lider curajos. Mergem mai departe. Împreună. Vă mulțumim”, a precizat Cristian Ghinea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit datelor furnizate de AEP, după centralizarea a 18.744 secții votare, ceea ce înseamnă 8.683.347 voturi (99,99%), nu au fost constatate schimbări. Astfel, pe primul loc se clasează Klaus Iohannis cu 36,6%, urmat de Viorica Dăncilă cu 23,7%, iar pe locul trei se clasează Dan Barna cu 13,9%. Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, clasamentul este următorul:

Klaus Iohannis -36,6%

Viorica Dăncilă- 23,7%

Dan Barna-13,9%

Mircea Diaconu-9,2%

Theodor Paleologu- 5,6%

Kelemen Hunor- 4,1%

Ramona Ioana Bruynseels- 2,7%

Alexandru Cumpănașu-1,4%

Viorel Cataramă-0,5%

Bogdan Stanoevici-0,4%

John-Ion Banu-0,3%

Sebastian Constantin Popescu- 0,3%

Ninel Peia-0,3%

Cătălin Ivan- 0,3%.