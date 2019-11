Acuzații GRAVE: Rusia, implicată printr-o unitate GRU în referendumul din Catalonia? Spania a deschis o anchetă

Autorităţile din Spania cred că spionii Rusiei s-au implicat în referendumul pentru independenţă din Catalonia, de acum doi ani. În statul iberic a fost deschisă o anchetă care vizează unitatea secretă implicată în otrăvirea fostului spion Serghei Skripal şi a unui comerciant de arme din Bulgaria. Scopul ar fi fost destabilizarea Spaniei, iar în operaţiune ar fi fost implicat chiar unul dintre agenţii care l-au otrăvit pe Skripal.

Activităţile de spionaj nu ar fi fost coordonate cu liderii pro-independenţă, spun surse din cadrul anchetei. Până acum se credea că aceste operaţiuni ale unităţii de elită sunt izolate, numai că experţii în securitate din Occident sunt convinşi că e vorba de fapt de o campanie coordonată de a destabiliza Europa.

Curtea Supremă a Spaniei a primit indicii în legătură cu intervenţia unităţii 29155 în sprijinul separatiştilor din Catalonia şi a deschis o anchetă în acest sens, informează „El Pais“, citând trei surse apropiate dosarului. Ancheta este confidenţială, menţionează ziarul spaniol. Potrivit „El Pais“, anchetatorii încearcă să stabilească ce fel de legături există între liderii separatişti catalani şi acest grup. Nu este prima suspiciune asupra unui amestec al Rusiei în separarea Cataloniei de Spania. În februarie, site-ul de investigaţii Bellingcat a publicat documente oficiale care îl deconspiră pe agentul GRU, Denis Sergheev. Acesta a călătorit de două ori la Barcelona, în Catalonia, sub identitatea falsă Serghei Fedotov. Prima călătorie a lui Sergheev la Barcelona sub numele fals Fedotov a avut loc la 5 noiembrie 2016. El a stat atunci şase zile în Catalonia şi s-a întors la Moscova via Zürich (Elveţia). A doua călătorie a avut loc la 29 septembrie 2017, cu două două zile înainte de organizarea referendumului de autodeterminare a Cataloniei în ciuda interdicţiilor date de justiţia spaniolă. Atunci Sergheev a stat în Barcelona până la 9 octombrie şi s-a întors la Moscova via Geneva.

În mai anul trecut, serviciile secrete germane s-au arătat „îngrijorate“ în legătură cu sprijinul oferit de ruşi pentru separarea Cataloniei de Spania. Aceste îngrijorări au fost formulate în baza unor informaţii primite de la colegii europeni. „Rusia încearcă să utilizeze operaţiuni secrete pentru a influenţa opinia publică prin organizaţii extremiste şi radicale“, a subliniat şeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei, Hans-Georg Massen. „În cazul separatiştilor catalani, implicarea Rusiei a fost raportată prin susţinerea activităţilor de propagandă“ împotriva Spaniei, a precizat el.