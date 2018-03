Acuzaţii ULUITOARE la adresa procurorilor DNA: Sebastian Ghiţă devoalează ce s-ar întâmpla în instituţia condusă de Laura Codruţa Kovesi / VIDEO

Continuă seria acuzaţiilor fără precedent la adresa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Fostul deputat, Sebastian Ghiţă devoalează ce s-ar întâmpla în cadrul instituţiei păstorite de către Laura Codruţa Kovesi.

"DNA astăzi este noua securitate. Îi are pe aceşti acoperiţi, nu are control parlamentar. Se negocia pe cine să toarne şi pe urmă cereau şi ceva despre Ghiţă. Pune microfoane, trimite microfoane. DNA are şi informaţii şi acoperiţi şi ascultări. Am lăsat această instituţie ambasadelor ca să fie securitatea din vremea comuniştilor", a tunat Ghiţă în cel de-al treilea episod al interviului video realizat de Ion Cristoiu.