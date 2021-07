Acuze grave lansate din diaspora de către fostul Secretar de Stat, Ovidiu Burdușa

Din respect pentru colegi și pentru trecutul liberal al familiei mele, nu am comentat niciodată public lucruri care s-au întâmplat în interiorul organizației PNL Diaspora. Am considerat că sunt chestiuni de bucătărie internă și acolo ar trebui să rămână.

Însă în momentul în care vezi că unii liberali se folosesc de imaginea partidului ca să ajungă în top prin manevre tip PSD, prin fraudă sau încălcarea legilor interne ale PNL, când vezi colegi care una spun în opoziție și când ajung la guvernare fac opusul, în momentul în care vezi că libertatea ta de alegere a unui președinte, de exemplu, ei bine, atunci înseamnă că ne-am îndepărtat total de ceea ce trebuia să însemne liberalismul și libertatea de exprimare în partidul nostru.

Aventura alegerilor interne începe în Organizația PNL Italia, pe 12 iunie, la Catania. PNL Sicilia trebuia să-și aleagă președintele, interimar până la acea dată. Interimar a rămas și astăzi deoarece cuplul Badea-Făgărășian , parlamentarii noștri de Diaspora, simțind că va pierde candidatul lor, dizolvă instant organizația din Sicilia pe motiv că nu sunt plătite cotizațiile (circa 0,70 de cenți pe lună de membru). La prima ședință online a PNL Italia, este propusă interimar exact aceeași persoana care ar fi pierdut cu brio alegerile interne.

La o săptămâna distanță de data asta la Terni, prim-vicepreședintele PNL Diaspora este oprit să intre în sala de ședință, deși avea a doua funcție în partid. E ca și cum domnul Ludovic Orban le-ar fi interzis domnilor Rareș Bogdan sau Robert Sighiartău să participe la Congresul PNL! Unde mai pui că era și candidat la funcția de președinte PNL Italia.

Următoarea etapă: alegerile de la PNL Lazio. Aceste alegeri în cel mai mare OSV din Italia au fost organizate încălcând statutul de la cap la coadă, nu degeaba în prima săptămână au fost trimise 7 contestații la centru.

La Milano, pe 4 Iulie, la alegerile interne, mai mulți membri au fost lăsați afară și au fost împiedicați să voteze și să participe la alegeri! Unde ați mai văzut așa ceva??!Curios este faptul că, în urmă cu un an, împreună cu senatorul Badea, am fost printre primii demnitari români care au ajuns în nordul Italiei, după pandemie. Am avut o întâlnire, la Milano, iar colegii noștri de acolo au participat la întâlnire, fiind liberali cu acte în regulă. Dar la un an distanță nu mai erau liberali! Le-a fost interzis să participe la viața organizației pe care au servit-o pătimaș atâția ani... Cum e posibil așa ceva în PNL?!

Consider că toate lucrurile acestea s-au făcut cu un singur scop: pentru ca susținătorii domnului Orban să calce totul în picioare - bun simț, regulamente interne, reguli, respectul față de Diaspora - astfel încât să fie siguri că vor pune mâna pe PNL Diaspora și, implicit, pe delegații la viitorul Congres PNL din septembrie. Oricare alta variantă a fost exclusă din start.

Ceea ce am trăit noi ca experiență în alegerile interne, în Italia, este copia fidelă la ceea ce am văzut că se întâmplă și în alte țări unde PNL are organizații vechi, luate efectiv cu japca de susținătorii domnului Orban.

Organizația PNL Diaspora, din punctul meu de vedere, a fost croită strâmb de la bun început. Deși este echivalentul unei organizații județene din țară, nu se aseamănă cu nici măcar una dintre acestea. Organizația este crescută prost de la rădăcină și sper ca, din 25 septembrie, noul președinte al PNL să arunce un ochi și peste noi și să reconstruim împreună cu diasporenii liberali de aici o echipa competitivă.

Avem multe motive să facem asta: în 2024, vom avea toate alegerile posibile și asta într-un interval foarte scurt de timp! În circa 9 luni vom avea 4 rânduri de alegeri, iar organizația noastră poate aduce cel mai mare număr de voturi la lada de zestre a PNL.

Cu actualul cuplu Badea-Făgărășian ne vom duce în cap. Vor fi aduși la partid doar executanți care nu înțeleg fenomenul politic și nu au un istoric bun în spate, iar oamenii buni, liberi și incomozi vor fi dați la o parte!

Ca și până acum!

Există deja o lipsă de încredere din partea noastră, liberalii din Diaspora, pentru cei doi colegi care au ajuns în Parlamentul României dar fie au întors spatele românilor de peste granițe, fie s-au comportat abuziv cu propriii lor colegi de partid..

Dacă intern există această lipsă de încredere, oare ce mai crede electoratul liberal din diaspora, care a avut deja ocazia să vadă “festivalul democrației" oferit de cei doi colegi parlamentari?

Îmi doresc ca data de 25.09.2021 să fie un nou început pentru organizația PNL Diaspora. Îmi doresc un președinte care în primul rând să ne unească, să facă ca Organizația PNL Diaspora să fie ascultată la nivel central și, prin aceasta, vocea românilor de peste hotare, așa cum merită ei.

Totodată, îmi doresc un președinte care să promoveze pe merit colegii din organizație, să se bată pentru noi și toți cei care vor să aducă experiența de peste hotare înapoi acasă.

Încă o chestiune importantă: în ultimul birou politic ales astăzi la PNL Diaspora, avem aproape 20% colegi care nu locuiesc în Diaspora si nu au plătit o factură de telefon sau gaz aici, în ultimii ani, ei locuind în țară, dar asigurând președintelui organizației PNL Diaspora ”spate” și confort la fiecare decizie.

PS: Prin "bădălăul de diaspora" se înțelege acel tip de comportament dictatorial, distrugător, de cenzură și cu minciuni frumoase, pe care l-am condamnat de nenumărate ori când eram în Opoziție și care nu are ce să caute într-un partid liberal.