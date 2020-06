Adelina Pestrițu, schimbare RADICALĂ de look. Cum arată vedeta

Adelina Pestrițu își surprinde fanii la orice aparție. De această dată, vedeta a decis să se radă în cap.

Rezultatul l-a făcut public pe contul ei de Instagram, acolo unde a publicat mai multe imagini.

Iată cum arată aceasta.

“Am facut-o!!! Pentru mine 2020 este un an al schimbarilor si asta ma face sa-mi doresc sa ma transform in cea mai buna versiune a mea. Astfel m-am reintors la tunsoarea care m-a facut in urma cu 4 ani sa ma reinventez si sa imi demonstrez mie ca feminitatea sta in atitudine, NU in par si tocuri. Asadar, va fac cunostinta cu noua Adelina Pestritu”, a scris Adelina Pestrițu pe pagina de Instagram.