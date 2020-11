Adevărul despre liderii USR Maramureș

În USR, apele sunt din ce în ce mai tulburi. Un membru USR Maramureș, Anca Goja, aduce acuzații grave liderilor filialei USR Maramureș. Ea a postat un mesaj lung și detaliat pe contul de Facebook în care a vorbit despre problemele din organizație și despre liderii filialei.

„Spiritul USR nu se mai regăseşte de multă vreme în USR Maramureş. Formaţiunea politică trădează zi de zi idealurile pentru care mii de băimăreni au ieşit în stradă, la proteste, în anii 2017-2018. USR Maramureş nu mai reprezintă o alternativă curată la clasa politică veche, aşa cum partidul susţine în continuare, fără fundament.

Am aderat la USR Baia Mare în primăvara lui 2019, în acelaşi moment în care m-am angajat la singurul cabinet parlamentar al organizaţiei judeţene. Am intrat în partid cu un mare entuziasm şi cu dorinţa de a contribui la schimbarea clasei politice din România. Cunoscusem câţiva dintre membri cu ocazia protestelor de stradă, pe unii îi socoteam prieteni, deşi nu îi cunoşteam foarte bine. M-am ocupat de partea de comunicare externă şi am făcut-o cât am putut de bine”, a scris Anca Goja pe Facebook.

„La începutul anului 2020, au avut loc alegeri interne pentru desemnarea candidaţilor la Consiliul Judeţean Maramureş şi Consiliul Local Baia Mare. S-au organizat prezentări în interiorul organizaţiei, la care au participat cei care îşi doreau să devină candidaţi. Eu am moderat acele prezentări, care au fost transmise online pe grupurile de membri.

Unii dintre candidaţi au elaborat programe complexe, din care reieşea viziunea lor asupra transformării municipiului şi judeţului. Aceiaşi oameni au dorit ca prezentările să fie publice, pentru ca şi alegătorii să aibă posibilitatea să le urmărească. Nu s-a dorit acest lucru. Ulterior mi-am dat seama că acele prezentări au fost de ochii lumii, ele nu au contat la vot. Printr-o practică deja generalizată în USR naţional, s-a votat cu liste.”, a detaliat Anca Goja.

,,Existenţa acestor liste mi-a fost confirmată recent, când o persoană din vechiul grup adept al listelor mi-a cerut chiar mie să votez… o listă. Asta, cu ocazia votului pentru delegaţii care urmau să aleagă candidaţii la alegerile parlamentare. A fost o situaţie incredibilă, nu îmi imaginam să existe atâta tupeu din partea unora. Sau atâta disperare..”, mai subliniază ea.

„ Fals în acte”

Anca Goja a mai precizat că: „ Înainte de votul pentru delegaţii pentru parlamentare, cei care se află la conducerea partidului s-au împărţit în două tabere. Ambele, cu aceleaşi apucături rele. Una dintre tabere a făcut un fals în acte, modificând chitanţe. Regulamentul prevedea clar că nu pot vota decât membrii care şi-au plătit cotizaţia la zi până la finalul lunii septembrie. Cei care şi-au plătit în octombrie nu puteau vota. Prin urmare, unii au modificat chitanţele, în mod vizibil. Aceasta este, cu siguranţă, o faptă care se pedepseşte penal.

O altă mare dezamăgire – dar nu o surpriză – este că unii dintre cei care au fost aleşi consilieri locali sau judeţeni şi-au dorit să candideze şi la parlamentare. Acest mod de a trage pe sfoară alegătorii, după ce timp de două luni le-ai explicat cum vei lupta tu pentru ca Baia Mare sau Maramureşul să prospere, este condamnabil şi imoral. Desigur, salariul de parlamentar este mult mai generos decât indemnizaţia de consilier. Dar ce fel de „politică altfel” mai este aceasta?!” se întreabă Anca Goja .

Partide noi, metehne vechi

Reprezentanta USR este dezamăgită de colegii ei și de modul în care înțeleg ei să facă politică. ,,Mi-am dorit să fac o politică curată. Chiar am crezut că acest lucru este posibil. Mi-am dorit şi eu, alături de alţi oameni din USR, să contribuim la creşterea sănătoasă a partidului. După tot ce s-a întâmplat, nu mai cred că USR poate fi o alternativă viabilă la partidele vechi. Pentru că suferă el însuşi de metehnele partidelor vechi. Din păcate, după cum s-a văzut inclusiv în presă în ultimele săptămâni, probleme există aproape peste tot, nu doar în Maramureş. De altfel, acel vot pe liste a fost încurajat de la centru.” În finalul postării, ea a concluzionat:

„Nu cred că USR mai poate reveni pe o linie bună. E prea târziu. Mi-am dat demisia din partid. (…) Nu îmi pare rău că am intrat în USR. Am găsit aici câţiva oameni minunaţi. Unii mi-au devenit prieteni şi îmi vor rămâne prieteni. Sunt oameni foarte valoroşi în USR în întreaga ţară. Din păcate, ei sunt îndepărtaţi sistematic din poziţiile de decizie, atâta timp cât nu sunt obedienţi faţă de conducere.

Dacă nu făceam acest pas, aş fi considerat că nu am luptat îndeajuns pentru idealurile mele. Am eşuat, dar măcar am încercat.”