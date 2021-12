Adina Vălean dă sfaturi Guvernului Ciucă: 'Noi am identificat asta ca pe o slăbiciune'

Comisarul european Adina Vălean (PNL) spune că România „a pierdut mult” pentru că a ținut fonduri blocate în proiecte aflate în întârziere în loc să mute banii, acest fenomen fiind o „slăbiciune” a autorităților de la București.

Vălean s-a referit la întârzierile în proiectele de infrastructură. „Planurile sunt destul de bune, important e să ne ţinem de ele şi să nu le mai schimbăm. Şi mai e un lucru important, această transparenţă a situaţiei, şi nu vorbesc numai de România, e o chestiune pe care o întâmpinăm în multe locuri, adică întârzierile la proiectele de infrastructură. (...) Dacă ştii că eşti în urmă, dacă ştii că o să ai contestaţii în Justiţie şi asta te întârzie doi ani, cel mai bine este să spui: proiectul ăsta nu o să reuşesc să-l fac, pentru că am întârziere de doi ani. Şi atunci există acest instrument foarte bun că poţi muta banii într-un alt proiect. Adică discuţi cu Comisia Europeană, spui că pe ăsta nu pot să-l fac, mai bine mă concentrez în direcţia respectivă, alt proiect, pentru că aici voi fi blocat doi ani şi am întârzieri. România a pierdut mult şi din cauza asta. (...) Şi atunci noi am identificat asta ca pe o slăbiciune şi în conversaţia pe care o avem cu partenerii noştri în România, dar şi în alte state membre încurajăm foarte mult acest dialog permanent şi transparent privind situaţia exactă în teren", a explicat comisarul european din partea României.