Administrația Biden confirmă planul dublării taxei pe profit din capital. Cine va fi taxat suplimentar

Administraţia Joe Biden a confirmat, luni seară, un plan care prevede dublarea taxei pe profituri obţinute din tranzacţii de capital, în cadrul eforturilor de colectare a unor fonduri bugetare suplimentare, informează site-ul Axios.com.

Brian Deese, directorul Consiliului prezidenţial pentru Afaceri Economice, a declarat că preşedintele Joseph Biden vrea majorarea impozitului pe capital de la 20% la 39,6%. Planul trebuie aprobat de Congresul SUA, după o etapă de negocieri, potrivit mediafax.ro.

Brian Deese a argumentat că vor fi afectaţi foarte puţini cetăţeni americani, cei care au venituri de peste un milion de dolari pe an din investiţii. "Modificarea se va aplica doar pentru 0,3% dintre contribuabili, adică sub 1%. Sunt circa 500.000 de persoane sau familii în întreaga ţară. Pentru americanii de rând, cele mai multe venituri provin din salarii, pentru oamenii care au venituri mai mici de un milion de dolari pe an, 70% dintre ei realizează venituri din salarii", a argumentat Brian Deese.

Administraţia Joseph Biden propune o serie de modificări fiscale pentru a atrage fonduri suplimentare la buget, în contextul necesităţii finanţării planului de relansare economică şi planului de reconstrucţie a infrastructurii.