Administrația lui Biden nu a invitat Tesla la summitul mașinilor electrice organizat la Casa Albă

Administrația lui Biden are drept scop principal protejarea mediului și rezolvarea problemelor legate de schimbările climatice. Casa Albă plănuiește să investească 7.000 de miliarde de dolari în energie regenerabilă și să aducă emisiile de carbon la 0 până în 2050. În acest context, democrații au invitat marile companii la summitul organizat la Casa Albă. Cu excepția Tesla.

Tesla este compania cu cele mai mari vânzări din sector (potrivit datelor guvernamentale), dar nu a fost invitată la summitul mașinilor electrice de la Casa Albă. Joe Biden i-a preferat doar trio-ul „Big Three” – General Motors, Ford și Stellantis (fostul Fiat Chrysler).

Americanii au folosit rețelele sociale pentru a-și exprima nemulțumirea – ei subliniază că Tesla nu numai că a avut cele mai mari vânzări în țară și la nivel mondial (aproximativ 20.000 de automobile electrice Chevrolet Bolt au fost vândute anul trecut în Statele Unite, comparativ cu aproape 450.000 de Tesla Model3), dar ceilalți producători își construiesc mașinile cu componente produse în afara țării, spre deosebire de Tesla, care produce în America 55% din componente.

Alți utilizatori spun că Biden a exclus Tesla din cauza abordării anti-unioniste.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, scrie pe Twitter că nu înțelege decizia.

Maybe if @elonmusk moved Tesla manufacturing to Mexico like Ford did for the Mach-E they would have a seat at the table @POTUS?



Apparently good paying American jobs, making 100% Electric vehicles isn't enough to be shown as an example of how other manufacturers should behave?