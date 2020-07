ADNOC şi ADQ investesc în proiecte chimice în parcul industrial Ruwais

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) şi compania holding ADQ au semnat un acord privind înfiinţarea unei societăţi mixte pentru investiţii în proiecte chimice în parcul industrial Ruwais Derivatives, a anunţat miercuri grupul energetic Abu Dhabi, transmite Reuters.

ADNOC va deţine o participaţie de 60% în societatea mixtă în timp ce ADQ restul de 40%.ADNOC şi platforma de investiţii a ADQ vor evalua şi vor invest în proiecte chimice cheie din Ruwais în Abu Dhabi.Directorul general al companiei energetice, Sultan al-Jaber, a afirmat că tranzacţia face parte din strategia de dezvoltare a sectorului chimic şi de atragere a investiţiilor străine în Emiratele Arabe Unite (UAE).Anul trecut, Abu Dhabi National Oil Company a anunţat că va încheia un parteneriat cu grupul italian ENI şi cel austriac OMV pentru a-şi extinde capacitatea de rafinare până la 1,5 milioane barili pe zi.În 2019, ENI şi OMV au convenit să preia o participaţie comună în valoare de 5,8 miliarde dolari la divizia de rafinare a ADNOC şi să înfiinţeze o nouă societate de trading deţinută de cei trei parteneri."Suntem parteneri cu OMV şi ENI. Desigur, dorinţa noastră este să extindem împreună o nouă rafinărie însă, dacă nu ne vom putea pune de acord cu ei, am putea să mergem singuri înainte", a declarat Rizwan Khalil Sheikh, vicepreşedinte responsabil pentru strategia în domeniul Downstream la ADNOC. Acesta a subliniat că în cadrul strategiei de extindere a capacităţilor de rafinare, ADNOC intenţionează să închidă o rafinărie amplasată în apropiere de oraşul Abu Dhabi."Toate rafinăriile noastre sunt la Ruwais, dar avem şi o rafinărie care este în apropiere de oraşul Abu Dhabi. Din cauza proximităţii de zonele urbane intenţionăm să închidem această rafinărie. Însă, în pofida acestei închideri, capacitatea noastră de rafinare va ajunge la 1,5 milioane bpd", a spus Rizwan Khalil Sheikh.ADNOC a anunţat luna trecută că a semnat un acord cu un consorţiu pentru o investiţie de zece miliarde de dolari în vederea dezvoltării infrastructurii de gaze, în timp ce directorul general al companiei energetice, Sultan al-Jaber, a declarat pentru Reuters că firma va ţine sub control costurile, pe fondul preţului scăzut al ţiţeiului.Este cea mai mare investiţie pe plan global în infrastructura energetică din acest an, a afirmat Sultan al-Jaber.Un consorţiu format din Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield Asset Management, Fondul suveran de investiţii din Singapore (GIC), un fond de pensii din Ontario (Canada), NH Investment & Securities şi grupul italian Snam vor investi în anumite active ale infrastructurii de gaze ale ADNOC, evaluate la 20,7 miliarde de dolari, a informat compania din Emiratele Arabe Unite.Consorţiul va aduce în Abu Dhabi 10,1 miliarde de dolari în investiţii străine directe şi va achiziţiona o participaţie de 49% în nou înfiinţata subsidiară ADNOC Gas Pipeline Assets, în timp ce ADNOC va deţine restul de 51%.Acordul vine într-un moment în care principalele companii energetice globale, inclusiv ADNOC, sunt nevoite să-şi ţină sub control costurile, din cauza preţului scăzut al ţiţeiului, în urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), notează Agerpres Strategia de transformare iniţiată în urmă cu patru ani a ajutat ADNOC să se adapteze mai rapid la schimbările de pe piaţă, iar compania va continua să lucreze cu investitorii strategici pentru a atrage capital externe şi a maximiza valoarea resurselor sale, a declarat al-Jaber."În actualul context al preţurilor scăzute, trebuie să ne concentrăm pe lucrurile pe care ştim că le putem controla şi mă refer la costuri, trebuie să rămânem vigilenţi", a adăugat şeful companiei.Al-Jaber a explicat că decizia Organizaţiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi altor producători din afara cartelului, reuniţi în grupul OPEC+, de a extinde reducerea producţiei până la finalul lunii iulie a întărit încrederea, iar cererea se redresează, pe măsurile ce economiile globale se redeschid lent. Această tendinţă ar urma să continue pe parcursul acestui an, a apreciat şeful ADNOC.Grupul a decis în aprilie reducerea producţiei cu 9,7 milioane barili pe zi (bpd) în lunile mai şi iunie. Din iulie, reducerile se vor atenua gradual, iar până în decembrie se vor situa la 7,7 milioane barili pe zi.Acordul este menit să combată declinul preţului ţiţeiului, în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Măsurile de izolare introduse pentru a ţine sub control răspândirea virusului au afectat în mod deosebit piaţa petrolieră, unde preţurile s-au prăbuşit cu 70% până la mijlocul lunii aprilie şi au dus la acumularea unor stocuri mari de petrol şi combustibili la nivel mondial.