Adoptă o scrisoare și adu bucuria Crăciunului unui copil - Scrisorile copiilor sărmani din România își găsesc răspunsul

O tânără din Arad, Alexandra Timar, a inițiat o campanie pe rețeaua Facebook prin care colectează scrisorile copiilor din satele României. Ulterior, scrisorile sunt ”adoptate” de către oameni din diverse zone ale țării, iar aceștia aduc bucuria Crăciunului pentru un copil sau o familie.

Prin campania intitulată ”Adoptă o scrisoare”,”Crăciun pentru bunici”, ce se desfăşoara începând din 12 noiembrie şi până pe 17 decembrie, tânăra îşi doreşte ca alături de românii cu suflet mare să ofere cadouri la 1.000 de copii şi 500 de bunici, cu ocazia sărbătorilor de iană, ”cadouri simbolice care să genereze în mod obligatoriu un zâmbet cald şi certitudinea ca nu sunt chiar singuri pe lume”.

”Neata spiridusi! Azi e ziua cea mare in care impartim scrisorile, si as vrea sa va precizez unele lucruri, sa nu mai fie discutii apoi

Unii copii au indraznit sa viseze mai departe decat e cazul si au cerut in cateva scrisori telefon, biciclete sau drone.

Trebuie citite printre randuri aceste scrisori si vazut cum ajung de la te miri ce minuni la pixuri sau radiere. In prima faza sunt fascinati de ideea ca ar putea primi orice si apoi coboara cu picioarele pe pamant, la realitatea lor de zi cu zi.

NU trebuie cumparat exact ce scrie, cum am spus de la inceput, cadourile sunt simbolice. Daca e ceva ce depaseste bugetul vostru inlocuiti sau sariti peste.

Nu ii putem opri din visat sau sa le dictam scrisorile, ar fi absurd. Dar voi, ca adulti, stiind ce fel de copii sunt cuprinsi in aceste campanii (vezi pozele din celelalte), va puteti orienta spre lucruri utile, necesare conditiei lor.

Ca exemplu am pus scrisoarea de mai jos care a fost refuzata de 3 ori si mi-am luat si niste apostrofari deloc dragute pt ea.

Si mai am o rugaminte, asa pt sufletul meu, nu ma sunati cu video call mai ales dimineata, pe cuvant ca nu am o mutra prietenoasa cand ma trezesc:))

Acestea fiind spuse, ma apuc de pozat scrisori, trimis, va rog sa fiti rabdatori ca sunt singura azi”, arată Alexandra Timar, în anunțul de promovare al campaniei.