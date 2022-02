Adrian Câciu bate în retragere după afirmațiile despre suprataxarea luxului: 'Am dat un exemplu. Nu se pune problema de noi taxe în 2022'

După ce a susținut că românii care au mai mult de două mașini și două apartamente ar trebui să plătească impozite majorate, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu (PSD, a revenit joi asupra declarațiilor și a afirmat la Antena 3 că „a dat un exemplu” și nu vor fi majorate taxe în 2022.

„Este vorba de o reforma cuprinsa in PNRR, care se refera la o analiza a regimului fiscal in acest an, o analiza impreuna cu mediul economic. Impozitul pe proprietate, contributiile, sunt incluse in PNRR, nimic altceva. Asta e obiectul analizei, hai sa fie dezbateri publice. Ce as vrea eu sa fie clar este ca in 2022 nu se pune problema de modificare a Codului Fiscal in sensul unei ajustari a taxelor. Ceea ce va exista este aceasta analiza si dezbatere cu mediul economic pentru a vedea diferite componente de regim fiscal”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă susține supraimpozitarea celor care au mai mult de două mașini și două apartamente, așa cum a susținut miercuri ministrul a răspuns joi: „Nu, am dat un exemplu, cand facem o dezbatere e bine sa vedem si ce se intampla in jurul nostru. Nu inseamna ca asta va fi si decizia. Eu nu insist cu acest exemplu”.

Deci nu sustineti taxa pe lux?, a fost întrebat iar Câciu. „Nu cred ca este necasar neaparat o noua taxa. Ce vreau eu sa spun este ca citim in PNRR despre impozitul pe proprietate, e vizat in mod direct in faza de analiza, trebuie neaparat sa il iei in discutie”.

Ministrul a precizat că preferă să nu comenteze acuzațiile pe care i le-a adus liderul PNL Florin Cîțu. „Prefer sa nu comentez. Acum pana la urma fiecare e liber sa afirme ce doreste. Eu stiu ce am spus si stiu ce scrie in PNRR, stiu ce vom face”, a indicat Câciu.