Adrian Mutu: 'În prima repriză am fost noi mai buni, în a doua am suferit, pentru că FCSB a fost mai bună'

Antrenorul Adrian Mutu a declarat că Rapid nu a făcut nici un cadou pentru nimeni, chiar dacă victoria de duminică, cu FCSB, scor 1-0, avantajează pe Farul şi CFR, chiar şi pe Universitatea Craiova.

„O victorie importantă, de moral. Am fost inspirat cu Funsho, a făcut un meci mare! Au fost două reprize distincte. În prima repriză am fost noi mai buni, în a doua am suferit, pentru că FCSB a fost mai bună. Chiar dacă suferim important e să aducem cele trei puncte.

Nu am făcut pasul înapoi voit, ci din cauza presiunii pe care au pus-o, ne-au olbligat să ne apărăm mai jos. Am rezistat însă. Horatiu Molodvan a facut un meci mare azi. Cred că Moldo a făcut un sezon extraordinar, a avut şi momente în care nu a fost la nivelul lui, dar, în general, a fost foarte bun.

Nu am făcut nici un cadou nimănui, doar celor care ţin cu Rapid. Europa e un obiectiv pe care ni l-am pus noi, pentru o motivaţie în plus. La Coman a fost o intrarea mai violentă a lui Onea, dar care nu a fost cu talpa, ci cu genunchiul, nu a pus în pericol integritatea fizică a lui Coman şi mă bucur că Florin este bine. La fiecare meci cer o agresivitate pozitivă, probabil fiind derby-ul, jucătorii s-au montat un pic mai mult”, a declarat Adrian Mutu.

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FCSB, în ultimul meci al etapei a cincea din play-off-ul Superligii.