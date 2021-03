Adrian Mutu, înaintea meciului cu Olanda: Le von face viața grea

Selecţionerul naţionalei de tineret Adrian Mutu a declarat, marţi, că nu se teme de naţionala Olandei, pentru că este convins de faptul că are la dispoziţie o bună echipă, care le poate face viaţa grea adversarilor.

"Băieţii sunt pregătiţi, sunt motivaţi, îşi dau seama de importanţa acestui turneu, le-am spus că trebuie să îmbăţişeze tensiunea şi să nu fie prea timoraţi din cauza ei. Ne jucăm şansele, sper să avem o atitudine corectă şi mâine să dăm totul pe teren. Nu este uşor, ei au şi presiunea rezultatului anterior, şi anume semifinala de la campionatului european pe care a jucat-o generaţia lui Mirel Rădoi, când era antrenor. Le-am explicat că nu trebuie să se uite şi să se compare cu acea generaţie, pentur că ei sunt diferiţi. Ei pot avea parcursul lor şi sper să scrie pagina lor de istorie pentru naţionala României. Există presiune, vor fi emoţii, le-am spus că vor juca şi vor trăi cu emoţii şi voi avea înaintea fiecărui meci, pentru că este normal. În momentul în care aceste emoţii vor dispărea, probabil că vor trebui să se lase de fotbal, pentru că emoţia face parte din viaţa unui fotbalist. Am vorbit cu Mirel, imediat după ştirea pe care am auzit-o, că e bolnav de covid, i-am urat însănătoşire grabnică şi îi urez şi pe această cale. El ne-a urat să avem încredere în forţele noastre, multă baftă şi să ne întoarcem cu o calificare în Final 8. Nu am să spun acum cu ce ne-ar surprinde Olanda, pentru că nu vreau să fac lucrul acesta şi nu cred că este bine. Pot să spun că Olanda este o echipă foarte puternică, care ajunge cu uşurinţă în faţa porţii, care marchează cu uşurinţă, fiind şi echipa care a marcat cele mai multe goluri în aceste preliminarii. Au jucători importanţi, jucători care au şi demonstrat la echipele lor de club că pot face diferenţa. Sunt o echipă redutabilă, dar şi noi suntem o echipă foarte bună, am demonstrat-o împotriva unor echipe de acelaşi nivel ca noi, cum ar fi Danemarca, că putem juca şi domina. Nu ne este teamă de ei, suntem atenţi la ei, nu-i subestimăm, dar nici nu-i subevaluăm. Ştim importanţa acestui meci, fiind şi primul. Chiar dacă Olanda pleacă cu prima şansă, noi le vom face viaţa grea. Sper să avem mai mulţi lideri, pentru că asta ar însemna că am echipă. Pot fi lideri silenţioşi. Faptul că nu se exteriorizează în anumite momente, nu îi face mai puţin sau mai mult lideri. Dacă nu vom avea un lider care să vorbească, probabil voi vorbi eu. Au muncit din greu ca să obţină această calificare, au trecut prin momente grele pe care numai ei le ştiu şi câte sacrificii au făcut pentru a ajunge aici, la aceste turneu final, au scena la dispoziţie şi mă refer la teren şi trebuie să demonstreze că merită să joace la acest nivel. Mă bucură faptul că ei îşi propun target-uri foarte înalte, pentru că vor să-şi depăşeasă limitele, ceea ce arată şi dovedeşte încă o dată forţa acestui grup. Am încredere în băieţi şi sper să-şi îndeplinească visul. Am încă îndoieli în alegerea primului 11, dar până mâine voi rezolva şi această problemă", a declarat Mutu, într-o conferinţă de presă.

Marius Marin a declarat că jucătorii tricolori aşteaptă cu nerăbdare primul meci, cel Olanda.

"Ne simţim extraordinar, aşteptăm meciul cu nerăbdare, suntem foarte încrezători şi atât eu, cât şi colegii mei am gândit pozitiv zilele acestea, deci nu cred că vom avea probleme în meciul cu Olanda, pentru că ne dorim foarte mult să trecem grupa şi acesta este cel mai important lucru. Ne dorim în primul rând să trecem grupa şi după aceea ne vom gândi la ceea ce avem de făcut. Vom lua fiecare meci în parte, trebuie să ne concentrăm sută la sută asupra meciului cu Olanda şi să dăm totul pe teren. Olandezii sunt jucători foarte buni, au un lot foarte valoros. Dar nu trebuie să ne uităm la lotul lor, trebuie să ne uităm la noi, să ne facem treaba şi să intrăm motivaţi şi dornici de a lua cele trei puncte. Olanda pleacă cu prima şansă, dar eu şi colegii mei suntem încrezători şi nu există şanse egale, va fi ori noi, ori ei, pentru că este un meci foarte important, primul la campionatul european şi am vrea să începem cu o victorie", a spus el.

Faza grupelor turneului final al Campionatului European de tineret va avea loc în perioada 24-31 martie 2021, în timp ce fazele eliminatorii se vor disputa între 31 mai şi 6 iunie 2021. Programul tricolorilor este următorul:

24 martie, 22:00: România – Ţările de Jos;

27 martie, 19:00: Ungaria – România;

30 martie, 19:00: Germania – România.