Adrian Mutu: 'Unul dintre visurile mele e să devin selecționer și să antrenez Fiorentina. Echipa națională e ceva special pentru mine'

Adrian Mutu a revenit în țară, dar nu pentru a prelua banca tehnică a unei echipe din România. Actualul antrenor al echipei a doua a celor de la Wahda va ajuta la organizarea unui meci demonstrativ la Sports Festival din Cluj, potrivit Mediafax.

Acest eveniment se va desfășura în perioada 11-14 iunie 2020, acolo unde va avea loc o partidă de fotbal extrem de interesantă, aceasta va fi între echipa prietenilor "Briliantului" și generația lui Adi Mutu. La echipa prietenilor lui Mutu vor juca, printre alții, Francesco Totti și Zlatan Ibrahimovic.

Fostul decar al naționalei a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit și despre unul dintre cele mai mari obiective ale lui în cariera de antrenor.

"Unul dintre visurile mele e să devin selecționer și să antrenez Fiorentina. Echipa națională e ceva special pentru mine. Dacă mi-aș îndeplini acest vis, ar fi ceva extraordinar pentru mine", a spus Mutu, care a adăugat:

"(n.red. - despre oferte de la echipe din Liga 1) - Am spus că am fost ofertat, țin minte. Am zis că nu e normal, pentru că au antrenor și nu e corect și am mai spus că am refuzat acest lucru".

La Sports Festival 2020 va veni și Simona Halep, care a participat anul acesta alături de Fabio Fognini, Marius Copil, Darren Cahill, Andrei Pavel și Daniela Hantuchova.