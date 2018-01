Adrian Năstase, imagini NEAŞTEPTATE. Unde şi-a petrecut fostul premier prima zi din an

Fostul premier Adrian Năstase a decis ca prima zi din noul an să şi-o petreacă...pe munte. Alături de soţia sa, Dana, fostul lider social-democrat a vizitat o mănăstire catolică. Impresionat de privelişte şi nu numai, a postat şi câteva fotografii pentru prietenii săi virtuali.

"Am mers, de multe ori, de la Predeal la Poiana Brasov, pe drumul superb ce trece prin Rasnov. Nu am stiut insa ca, la cativa kilometri, in munte, se afla o manastire superba, pe un platou de unde se vad Coltii morarului, Costila si Crucea de pe Caraiman. Astazi, intr-o zi cu soare, ca de primavara, am facut o excursie pana acolo. Manastirea apartine Fratilor Franciscani Conventuali, evident de rit catolic. Piatra de temelie a bisericii a fost pusa in 2010 iar constructia este deja terminata la rosu. Locul este mirific. Erau acolo doar cateva persoane care se bucurau, ca si noi, de prima zi a noului an.", a scris fostul premier pe blogul personal.

