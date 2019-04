Adrian Năstase, REACȚIE FULGER după ce a fost uitat de pe lista invitaților din Parlament: 'La ora 12 am primit o invitație pentru ora 14'

Fostul premier al României Adrian Năstase reacționează la gafa Parlamentului, după ce nu a fost invitat la ceremonia de celebrare a 15 ani de la aderarea României la NATO, proces care a avut loc în timpul mandatului său de premier.

"Pe 29 martie 2004, am depus instrumentele de ratificare, la Washington, pentru aderarea la NATO iar, câteva zile mai târziu, in 2 aprilie, a fost inaltat steagul României la sediul NATO de la Bruxelles.

Am scris si am vorbit, de-a lungul anilor, despre importanta istorică a acestei decizii. Si după 15 ani, realizăm semnificatia unei realizări la care au contribuit toate partidele politice din România. Cu toate acestea, efortul final cel mai important a fost depus de Guvernul PSD pe care l-am condus iar depunerea instrumentelor de aderare de catre mine, in calitate de prim-ministru si ceremonia de pe Peluza din fata Casei Albe rămân, in amintirea mea, unele dintre cele mai frumoase amintiri.

Astăzi, Parlamentul organizează Sedinta Comună Solemnă a Camerei si Senatului dedicată aniversării a 15 ani de la acel moment. Ieri m-au sunat mai multi prieteni pentru a mă intreba dacă am fost invitat. Nu stiam nimic. In această dimineată m-am interesat. In final, la ora 12, am primit o invitatie pentru ora 14! In aceste conditii, din păcate, nu voi putea participa…", a scris Adrian Năstase pe blogul său.