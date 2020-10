Adrian Năstase atenționează echipa Marcel Ciolacu: 'Alina Mungiu oricum nu ne va vota'

Fostul lider PSD Adrian Năstase le transmite social-democraților câteva variante de selecție a viitorilor parlamentari, spunând că partidul trebuie să învețe din greșelile trecutului și să nu-i elimine de pe liste pe cei care s-au bătut pentru partid dar nu stau bine în sondaje.

„Mesajul este omul”, scrie Năstase pe blogul său. „După trei decenii de experimente democratice în România, concetățenii noștri au devenit mult mai realiști și știu că programele electorale, adesea frumos ambalate grafic, sunt cel mai adesea abandonate după alegeri. În aceste condiții, cea mai eficientă metodă de a convinge alegătorii să sprijine un partid este ca listele electorale să îndeplinească deopotrivă așteptările electoratului și necesitățile activității parlamentare”, a continuat el.

Fostul premier a oferit un model.

„In 2004, după ce PSD a obținut un scor dezamăgitor în alegerile locale, pierzând în București, Cluj-Napoca și alte orașe importante, am considerat că este cazul unor decizii curajoase. Am introdus, spre exemplu, un sistem al alegerilor interne pentru întocmirea listelor de candidați în alegerile parlamentare (metoda este folosită acum și în USR PLUS!). Poate colegii mei își mai amintesc faptul că am subliniat atunci următoarele:

listele electorale trebuie să arate că noi, în calitate de partid național, suntem capabili să atragem cei mai buni oameni din toate județele. Listele electorale trebuie să ne ofere, la final, indiferent din ce județe vin parlamentarii, suficiente resurse umane pentru a guverna în mod profesionist țara. Parlamentarii nu sunt ai unui județ, ei sunt ai României, chiar dacă reprezintă cetățenii dintr-un anumit județ!;

alegerile interne sunt un indicator important, nu criteriul suprem, deoarece riscăm să acceptăm persoane care câștigă alegerile din organizații în baza unor aranjamente locale, iar ceea ce decid structurile de partid să nu fie pe placul multor alegători. De aceea, pe lângă criteriul alegerilor interne am aplicat și alte criterii, care, știu, nu i-au făcut fericiți pe unii președinți de organizații, care au intrat în etapa de „relaxare” pentru turul al II-lea al alegerilor prezidențiale din 2004. Dar aceasta este o altă poveste, care va trebui spusă la un moment dat în întregime!

dacă un partid utilizează doar criteriul notorietății publice sau al simpatiei în organizațiile locale ale partidului consecința va fi ca partidul nu va avea specialiștii necesari care să-i asigure guvernarea țării. De aceea, am asigurat locuri eligibile, uneori împotriva dorinței organizațiilor locale, pentru specialiști (juriști, economiști, medici, cercetători în științele socio-umane, militari, artiști).

Procedând așa, cu o listă curajoasă în parlamentarele din 2004, am câștigat alegerile, având cca 3,8 milioane de voturi, după patru ani de guvernare, aproape de potențialul maxim al bazinului electoral al PSD. Știu, unii au spus că sunt „dictator”, însă cred că am procedat corect, deoarece obiectivul de a avea parlamentari de calitate a fost atins”.

Adrian Năstase a indicat că in ultimii ani, multe initiative legislative bune ale PSD au fost „distruse”pentru că nu au existat juristi cu autoritate care să le apere.

„Ulterior, din 2008, a început procesul sistematic de distrugere a parlamentarismului, iar transformarea celor din administratia locală în parlamentari, prin eliminarea specialiștilor, are drept consecință legi prost realizate și populiste. Suntem capabili să învățăm ceva din trecut sau continuăm să ne afundăm în ineficiență și proastă guvernare?

Si mai este ceva, in ultimii ani, multe initiative legislative bune ale PSD au fost „distruse” in parlament sau in media pentru că nu au existat juristi cu autoritate care să le apere. Concluzia – sper să o tragă actuala conducere a partidului când va aproba listele pentru noul parlament.

Știu că anumiti politicieni, precum Iohannis, și-ar dori un Parlament slab, timorat și deprofesionalizat, însă eu cred că un legislativ puternic poate fi o stavilă împotriva autocrației. Sau mă înșel?

PS Mai spuneam atunci că nu trebuie să luăm decizii de schimbare in ideea că, in felul asta, ne va vota si Alina Mungiu. Oricum, nu ne va vota. Si de aceea loialitatea fată de partid nu trebuie sanctionată eliminindu-i de pe liste pe cei care s-au bătut pentru partid, pornind de la considerentul că „opinia publică a sondajelor” nu-i doreste”, a mai scris Adrian Năstase.