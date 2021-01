Adrian Năstase îl 'desființează' pe Klaus Iohannis după ce s-a vaccinat: 'Nu am pus o poză cu mușchi. Importanți sunt neuronii'

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat că s-a vaccinat anti Covid 19, dar nu a uitat să-i critice pe politicieni. Vizat a fost chiar președintele României, Klaus Iohannis.

„Ieri m-am vaccinat. M-am gândit că efectul principal este mai important decât eventuale efecte secundare. În plus, am așteptat o zi înainte de a vă spune că totul e în ordine. Am constatat că lucrurile au funcționat corect. Medic de familie, programare, notificare (cu rapel) pe platforma dedicată. Punctualitate la vaccinare la Spitalul de urgență Floreasca (unde eram arondat)”, a scris Năstase.

Fostul premier a lansat atacul esențial. Importanți sunt neuronii, nu mușchii conducătorilor.

„Nu am pus o poză cu mușchi pentru că m-am gândit că cititorii mei sunt mai interesați de neuronii conducătorilor decât de mușchii acestora”, a scris Adrian Năstase.

Între Adrian Năstase și președintele României există tensiuni după ce Klaus Iohannis i-a retras Ordinul Național “Steaua României” în grad de Mare Cruce, conferit prin Decretul nr. 960 din 28 noiembrie 2002, semnat de fostul preşedinte Ion Iliescu.

„Klaus Iohannis a început să construiască ‘România normală’ anunţând că a decis să-mi retragă Ordinul ‘Steaua României’ în grad de Mare Cruce, după ce mă invitase la Cotroceni, la recepţia organizată cu ocazia Zilei Naţionale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezând că, în al doilea mandat, Iohannis va încerca să ajute la o reconciliere naţională, după dezbinarea din ultimii ani. M-am înşelat, iar gestul său meschin de astăzi nu prevesteşte nimic bun”, scria la momentul respectiv Adrian Năstase.