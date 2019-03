Adrian Năstase îl torpilează pe Iohannis: 'Se joacă. Faci referendum acum, dar scoate-ți oamenii tăi la vot, în secțiile tale'. Ce OUG ar da fostul premier

Fostul premier Adrian Năstase a vorbit duminică, la Antena 3, despre referendumul convocat de președintele Iohannis. Năstase nu a ratat ocazia să-l critice pe președinte, spunând că se joacă și că dorește să câștige cu „mâna PSD”.

„E un referendum care nu are încă obiect și are o zonă foarte largă, ca și cum am întreba dacă sunteți de acord cu lupta împotriva încălzirii globale. Justiția, în mod evident, presupune activități multiple. Ea a dovedit că are și unele dimensiuni utile și altele care țin de jocurile politice și sunt unii dintre martorii acestor jocuri politice. Acum practic Klaus Iohannis se joacă cu o poveste care este permisă de Constituție, pentru că așa cum arată și CCR, el are dreptul să stabilească oricând data referendumului. El putea acum doi ani. Dar ce o stabilește acum, odată cu alegerile europarlamentare? Pentru că el își dă seama că povestea asta este înțeleasă de foarte mulți ca fiind o parte dintr-o eventuală campanie a dreptei la nivelul UE și a campaniei pentru prezidențiale a sa și atunci practic vrea cu mâna PSD și cu voturile în special a celor din zona de stânga să își asigure cvorumul pentru un referendum, care altfel ar fi probabil în dificultate” a spus fostul premier.

Adrian Năstase, intervenție dinamită - Ce întrebare îi propune lui Klaus Iohannis pentru referendumul pe justiție

Acesta a explicat că, în spiritul jocului politic, actuala guvernare ar trebui să dea o OUG prin care să fie separate secțiile de vot pentru europarlamentare și referendum.

„Aceeași șmecherie a făcut-o și Traian Băsescu. În momentul în care faci o astfel de poveste, o contracarezi în zona politică. Faci referendum acum, dar scoate-ți oamenii tăi la vot, în secțiile tale” a spus Adrian Năstase.

Acesta a adăugat că, în cazul în care întrebarea la referendum este ambiguă, atunci ar trebui trimisă la CCR pentru a fi examinată de un organism independent, potriviti ghidului de practici al Comisiei de la Veneția. Fostul premier a sugerat și întrebarea care ar putea fi pusă românilor pe 26 mai.

„Apropo de întrebare. În ghidul de la Veneția se spune foarte clar că dacă întrebarea este ambiguă, creează probleme, trebuie să existe un organ independent care să examineze întrebarea respectivă. Deci eu cred că și întrebarea respectivă, dacă nu va fi foarte clară, va trebui trimisă la CCR, conform Ghidului de practici al Comisiei de la Veneția.”, a mai spus Năstase.