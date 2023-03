Adrian Năstase, informație care răstoarnă mizele vizitei lui Klaus Iohannis în Japonia

Fost premier și ministru de Externe, Adrian Năstase, explică faptul că Japonia are un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană încă din anul 2018. În aceste condiții, Năstase se întreabă ce rost avea ”excursia” lui Klaus Iohannis în Japonia pentru a semna o declarație privind un parteneriat strategic.

”Tratatul de la Paris, din 28 octombrie 1920, prin care Basarabia era alipită la Regatul României, a fost semnat de Japonia dar nu a fost ratificat de aceasta.

Explicatia este legată de felul in care Japonia a privit relatia cu URSS si de semnificatia unui acord intervenit intre cele două tări, in 1925, pentru normalizarea relatiilor bilaterale. Sub presiunea sovietică si preocupată de interesele sale din Asia, Japonia nu a mai ratificat Tratatul de la Paris, explicând că nu este interesată de „afacerile europene”.

Acum, Japonia este interesată si de „afacerile europene”, dovadă fiind Acordul de parteneriat strategic intre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte si Japonia, pe de altă parte, acord incheiat in 2018. Intre statele membre figurează, asa cum bănuiti, si România. Deci, România, ca membru al Uniunii Europene, este in „parteneriat strategic” cu Japonia din 2018. De ce mai era nevoie, după cinci ani, de excursia lui Iohannis la Tokyo pentru a semna o declaratie in acelasi sens?”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.

Klaus Iohannis, lux și opulență la vizita în Japonia

Președintele Klaus Iohannis și soția Carmen Iohannis au zburat până la Tokyo cu un avion privat Boeing 737-900ER, înmatriculat LX-DIO, aparținând companiei luxemburgheze Global Jet.

Conform BoardingPass, avionul a zburat pe ruta: București-Sibiu-Baku-Tokyo.

O oră de zbor cu acest avion privat costă în jur de 20.000 de euro. Având în vedere că zborul până în Japonia durează aproximativ 12 ore dus și 12 ore întors, Administrația Prezidențială a plătit peste 500.000 de euro pentru toată aventura.

La costurile zborului se adaugă și alte cheltuieli, inclusiv aterizarea pe aeroportul din Tokyo.