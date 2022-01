Adrian Năstase: Klaus Iohannis așteaptă un job multinațional

Fostul premier Adrian Năstase spune că România se îndreptă spre un statut de „semi-colonie” și că șeful statului așteaptă să-și termine mandatul pentru un „job multinațional”.

„Ce am inteles din crizele desfasurate in 2021? Probabil ca am inteles – cei mai multi dintre noi – ca fara un guvern relativ stabil ar fi greu sa supravietuim. Da, dar cei din tribuna se gandesc deja la alegerile din 2024. Anul care incepe va fi dificil. Multi considera ca se poate face o resetare la zero. In realitate, deciziile ce vor fi luate vor contine tot molozul neimplinirilor din ultimile decenii, indiferent de asteptarile cetatenilor/votanti.

Dependenta noastra de exterior, din punct de vedere strategic dar si economic ne conduce, inexorabil, spre un statut de semi-colonie. Lipsa de curaj in reformarea sistemului de educatie va face dificila aparitia unor noi generatii de elite politice si culturale. „Intelectualii lui Basescu” au otravit terenurile culturale si au plantat samanta anti-coruptiei in societate – omorand filonul politic si economic national, in numele globalismului sorosist. Iohannis nu-si pune astfel de probleme. Presedintia este pentru el o perioada de ani sabatici, in asteptarea unui job multinational. In definitiv, asa s-a intamplat cu Schroeder, Barosso, Fillon, Kurz. Va mai aduceti aminte de Iulia Timoshenko – eroina lui Basescu – scoasa din inchisoare de UE dupa delapidarea conductelor de gaz din Rusia? Trebuia rasplatita pentru Maidanul de la Kiev din 2004”, a scris fostul premier pe blogul său.