Adrian Năstase, război deschis cu ONG-urile care apără urșii: Să arătăm că nu suntem un popor de papagali

Fostul premier Adrian Năstase susține că Executivul și Parlamentul se tem să ia o decizie radicală în privința populației de urși de teama ONG-urilor. Năstase arată că, în timp ce politicienii ezită, urșii își fac de cap în zonele montane și tot mai mulți oameni sunt atacați, iar turismul afectat.

”De curand, presedintele Agent green, Gabriel Păun, spunea la o televiziune că un urs egal un om deoarece si ursii au suflet. Si dădea tot felul de sfaturi despre cum trebuie protejată populatia de ursi. Sufletul ursilor le spune, insă, se pare, uneori, că oamenii le-au ocupat habitatul.

In ultimile luni, pentru că s-au urmat sfaturile a tot felul de jurnalisti milosi si de „agenti verzi”, lucrurile au luat-o razna. Asa cum spuneam că se va intâmpla. Numărul crescut de ursi pune, tot mai des, in pericol viata oamenilor, inclusiv a copiilor, dar si a altor animale (care poate ca au si ele suflet – căprioare, oi, capre, porci, etc). In multe judete, oamenii nu mai pot iesi din casă, le este teamă să-si lase copiii la scoală.

Oamenii rationali au inteles că neluarea unor măsuri de gestionare a populatiei de ursi (inclusiv prin impuscare) – sub presiunea unor ONG-uri – duce la această situatie dar nu au curaj să ia măsurile necesare. Nici la parlament, nici la guvern. O ordonantă de urgentă, cu „gradualizări”, cu jandarmeria care să aibă specialisti in dialogul social cu ursii, se redactează foarte greu. S-ar putea ca, in curand, unele ONG-uri să ne ceară să ingenunchiem, inaintea meciurilor de fotbal, pentru felul in care ne-am purtat cu ursii in ultimii 2000 de ani!

In fiecare zi, aflăm tot mai multe incidente cu ursi – persoane rănite, copii speriati, animale de la ferme sau din gospodării omorâte. Turismul din zonele montane este afectat. Cine mai are curaj să se plimbe prin păduri? Iar reprezentantii unor asociatii vor să ne vândă blana ursului din pădure.

Este evident, avem o problemă. Numărul mare de ursi, lipsa de hrană pentru ei au generat o categorie nouă de ursi – „ursii maidanezi”. Cum procedăm cu ei? O chemăm pe Brigitte Bardot să ne ajute sau luăm noi măsuri? Il lăsăm pe ministrul mediului să se descurce singur cu aceste asociatii? Nu cred că este normal. Eu cred că trebuie să le explicăm, părinteste, reprezentantilor acestor organizatii, dacă este nevoie mergand la ei si lămurindu-i. Le putem duce si câte un simpatic pui de urs si să-l lăsăm in curtea lor.

De aceea v-am dat adresa de la Agent green. Să le scrieti, să-i vizitati, să le faceti donatii. Au patru salariati cu care, anul trecut, au avut incasări de 2 milioane de lei din care profit de 624000 lei. Pare că nu o duc asa de rău dar o mână de ajutor, din tară sau din străinătate, nu ar fi de neglijat.

PS 1 Să vă explic poza. Zilele trecute, in curtea vecinilor mei de la Cornu (in zona de deal, langă Câmpina), a venit in vizită un urs. A dărâmat câtiva stupi, a terminat de mâncat o oaie adusă din altă parte apoi s-a urcat intr-un cires. Efectul a fost destul de rapid asa cum puteti vedea din poză. La Busteni, la Sinaia, la Predeal, e si mai complicat. Dar si la Comarnic sau Talea – porci, oi sfasiate aproape in fiecare seară. Nu mai vorbesc de ce se intamplă in Covasna, Harghita, Mures, Brasov, Arges.

De aceea sper că ne vom trezi si vom dovedi că nu suntem o tară de papagali.

PS 2 Apropo de păsări – mi se pare „inteligentă” decizia de a interzice vanătoarea la păsări si, in acelasi timp, de a proteja populatia de sacali din Lunca Dunării pentru ca ei să se ocupe de vânarea puilor si a păsărilor in cuiburi.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.