Adrian Năstase sare în apărarea jandarmului 'bătăuș' și arată cu degetul spre televiziunile de știri: 'Aveau nevoie de subiecte bombă'

Fostul premier Adrian Năstase comentează luni, pe blogul personal, incidentul de la protestele de sâmbătă seara, când un jandarm apare lovind mai multe persoane. Adrian Năstase sare în apărarea acestuia, susținând că în alte ţări intervenţia jandarmilor este mult mai puternică în situaţiile în care manifestanţii nu respectă indicaţiile autorităţilor.

Mai mult, fostul premier spune că din cauza condițiilor meteo, numărul celor care au participat la protestele de sâmbătă a fost semnificativ mai mic, iar televiziunile de știri aveau nevoie de subiecte „bombă”. „Asa a devenit „erou” jandarmul care a refuzat ca un „rezist” să-i bage in gura un gard de protectie, si, in loc să-l pupe pe frunte, a incercat sa-l descurajeze, dandu-i peste maini sau asa ceva”, scrie fostul premier pe blog.

„Datorită conditiilor meteo (poate ca au fost si alte motive), numarul celor care au participat la manifestatiile de sâmbătă a fost semnificativ mai mic. De aceea, unele televiziuni de stiri, poate pregătite in week end pentru aceste evenimente, aveau nevoie de subiecte „bombă”. Asa a devenit „erou” jandarmul care a refuzat ca un „rezist” să-i bage in gura un gard de protectie, si, in loc să-l pupe pe frunte, a incercat sa-l descurajeze, dandu-i peste maini sau asa ceva. In urma acestui „incident”, jandarmul este anchetat disciplinar.

Eu mă astept ca desteptii care propuneau sa fie darâmate gardurile de la parlament si de la guvern să propună si desfiintarea jandarmeriei care, nu-i asa, ii impiedică pe cei care „isi caută drepturile” in week end, pe străzi sa se manifeste liber. Cred ca si suporterii echipelor de fotbal care, in lipsa de performanta a acestora, isi cauta alte angajamente si alti sponsori, mai ales inainte de reinceperea campionatului, ar fi de acord cu aceasta idee.

Pe un ton mai serios, legea 550 pentru organizarea si functionarea jandarmeriei, a fost aprobata in 2004, in perioada cand conduceam guvernul. Ea a fost elaborata pe modelul jandarmeriei franceze si cu sprijinul tehnic al acesteia. Daca vreti sa vedeti atributiile sale, cititi articolul 29 din lege. Mai cititi si articolul 31, pentru a vedea cum pot interveni jandarmii atunci cand sunt ultragiate fortele de ordine. Daca nu e suficient, urmariti imagini despre modul in care intervin fortele de ordine in Franta, Germania, SUA atunci cand sunt incălcate regulile de desfasurare a manifestatiilor publice.

Sigur, dreptul de a protesta pasnic este un drept constitutional. Dar regulile stabilite de fortele de ordine publica trebuie respectate. Cei care le incalcă trebuie sanctionati. In aceste conditii, consider ca anchetarea jandarmului provocat de acei „rezisti” dă un semnal de slăbiciune din partea jandarmeriei si a ministerului de interne. In acest fel, jandarmeria risca sa fie timorata si s-ar putea, ca in alte situatii, sa nu-si mai faca datoria. Ancheta trebuie să-i vizeze, de fapt, pe cei care atacă jandarmii, aruncăndu-le in cap cu pietre din asfalt, care-i provoacă si care nu respecta indicatiile lor. Si ar trebui sa si aflăm rezultatul anchetării acestora. Ei trebuie identificati si pedepsiti. Mă impresionează până la lacrimi numarul de jandarmi care au inscriptionate pe jachete mentiunea „dialog”. Poate că, pe baza acestor experiente, la ministerul pentru dialog social ar putea fi numit un jandarm… Functia jandarmilor nu este una pedagogica. Educatia civica nu o fac jandarmii.

Contractul social intre cetateni si „statul de drept” presupune nu doar drepturi ci si obligatii. Intre altele si respectarea celor care sunt ptrevazute in legea 550/2004.”, scrie Năstase, pe blogul personal.