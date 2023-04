Ce semnal transmite România către SUA? A. Năstase, despre vizita lui K. Iohannis în Brazilia: ‘Lula da Silva este considerat nefrecventabil la Washington’

Președintele Klaus Iohannis urmează să fie primit marți, 18 aprilie, de omologul său brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, la Palatul Planalto. Vizita apare într-un context extrem de tensionat pe plan internațional între Brazilia și SUA, pe fondul războiului din Ucraina. Brazilia face parte din alianța BRICS, unde mai sunt și Rusia / China, și a făcut apel la pace în confilctul din Ucraina. Casa Albă îl acuză direct pe Lula da Silva că „face ecoul propagandei ruse şi chineze fără a ţine cont de fapte”, după ce liderul brazilian a spus că Washingtonul „încurajează războiul" din Ucraina. Fostul premier al României, Adrian Năstase, remarcă în acest context proasta sincronizare a liderului de la Palatul Cotroceni.

„Klaus Iohannis a plecat in Brazilia să se intâlnească cu un 'penal'. Societatea Timisoara e scandalizată", arată Adrian Năstase, în ultimul său articol de pe blog.

„La sfârsit de mandat, Băsescu a realizat că, de fapt, el este de dreapta si si-a mutat partidul, peste noapte, in PPE. Iohannis, din contră, realizează, la sfârsit de mandat, că el este de stânga. Dovadă suplimentară este vizita sa in America latină, dominată de guverne de stânga. In plus, poate că presedintele tuturor românilor a vrut să marcheze, prin vizita sa in Brazilia, aniversarea a douăzeci de ani de la primirea PSD in Internationala Socialistă, eveniment ce a avut loc in 2003 la Sao Paolo.

Vizita incepe deci in Brazilia, o tară care face parte din BRICS, alături de Rusia si China, vizită prefatată, de altfel, de deplasarea din aceste zile acolo a ministrului rus al afacerilor externe, Lavrov”, a remarcat Năstase.

Sugestie pentru Klaus Iohannis

„Presedintele Braziliei, Lula da Silva, este o figură controversată, lider al unor miscări muncitoresti cu accente radicale. Oricum, considerat nefrecventabil la Washington. In plus, el a fost condamnat la peste nouă ani de inchisoare pentru spălare de bani si coruptie, din care a executat aproape doi ani. După schimbarea de regim, s-a spus că ministrul justitiei si judecătorul au fost răi, că a fost o operatiune politică si el a putut să candideze, din nou, impotriva candidatului sustinut de americani. Si a câstigat iar acum are sansa de a se intâlni cu Klaus Iohannis.

Este posibil, de altfel, ca Iohannis să-i confere si o decoratie – „Steaua României, cu colier”. Trebuie totusi să mă autro-denunt. Si eu m-am intlnit cu presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, in 2003, după alegerea sa ca presedinte, in primul mandat”, a concluzionat Năstase, pe blogul său.

Vizita lui Iohannis în America Latină

Președintele Klaus Iohannis efectuează, în perioada 18–26 aprilie 2023, vizite oficiale în Republica Federativă a Braziliei, în Republica Chile și în Republica Argentina. Președintele Klaus Iohannis, aflat într-o vizită oficială în Brazilia, va fi primit marți de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, iar miercuri va avea întrevederi cu viceguvernatorul statului Rio de Janeiro, Thiago Pampolha Gonçalves, și cu viceprimarul orașului Rio de Janeiro, Nilton Caldeira.

Klaus Iohannis are programată marți o vizită la Muzeul Memorial dedicat Președintelui Juscelino Kubitschek de Oliveira, fondatorul orașului Brasilia, iar la ora 18.00, ora României, va fi primit de președintele Republicii Federative a Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva. Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri oficiale și vor susține declarații de presă comune, anunță Administrația Prezidențială.

Miercuri, Iohannis are programate întrevederi cu viceguvernatorul statului Rio de Janeiro, Thiago Pampolha Gonçalves, precum și cu viceprimarul orașului Rio de Janeiro, Nilton Caldeira. De asemenea, șeful statului va depune o coroană de flori la Monumentul Național al Eroilor căzuți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial din Rio de Janeiro.

Obiectivul lui Iohannis

Aceste vizite urmăresc relansarea dialogului la nivel înalt cu statele Americii Latine și redinamizarea interacțiunilor bilaterale la nivel politico-diplomatic, respectiv sectorial, fiind menite să deschidă noi oportunități de colaborare în domenii de interes crescut, inclusiv cele privind răspunsul comun la o serie de provocări la nivel global, transmite Administrația Prezidențială.

„America Latină reunește state membre sau în proces de aderare la OCDE, cu economii emergente, care contribuie sau pot contribui în mod semnificativ, la nivel global, la securitatea alimentară, la cea energetică sau climatică, la recuperarea economică post-pandemie și dezvoltarea durabilă.

Principalele obiective ale vizitelor oficiale ale Președintelui României în America Latină vizează: aprofundarea dialogului politico-diplomatic pe teme de interes comun; prezentarea pozițiilor și evaluărilor României, ca stat membru al Uniunii Europene și al NATO, vecin direct al Ucrainei, privind războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei și contracararea efectelor acestuia care au proiecții la nivel global care se resimt și în America Latină, inclusiv pentru combaterea falselor narative ruse; creșterea profilului politic și economic al României în acest spațiu; impulsionarea contactelor sectoriale și dezvoltarea unor proiecte bilaterale concrete în domeniile economiei, comerțului, cercetării, protecției mediului și schimbărilor climatice, agricultură, educație, cultură, protecție civilă și altele; aprofundarea cooperării și a coordonării la nivelul forurilor multilaterale, pentru apărarea multilateralismului și a dreptului internațional, inclusiv a principiilor Cartei ONU.

Interesul acordat de România consolidării relațiilor cu Republica Federativă a Braziliei, Republica Chile și Republica Argentina se înscrie, de asemenea, în procesul de aprofundare a cooperării Uniunii Europene cu America Latină și Caraibi, proces orientat în prezent spre pregătirea Summitului Uniunea Europeană - Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene (CELAC), din luna iulie a acestui an, de la Bruxelles. Continentul latino-american este considerat o zonă de importanță strategică pentru Uniunea Europeană și statele sale membre, inclusiv în actualul context geopolitic global, marcat de numeroase surse de divergențe și de acumularea de noi tensiuni. În acest sens, va fi reafirmat angajamentul țării noastre de a contribui activ, prin valorificarea avantajelor sale competitive și a relațiilor sale tradiționale cu statele de pe continentul latino-american, la succesul acțiunii globale a Uniunii Europene și la obținerea unor rezultate de durată cu ocazia Summitului de la Bruxelles.

Ținând cont de complexitatea contextului actual la nivel global, Președintele Klaus Iohannis va evidenția în toate discuțiile oficiale provocările de securitate fără precedent pe care România trebuie să le gestioneze la nivel național și, alături de partenerii săi, la nivel european și euroatlantic. Va fi pus accentul pe nevoia combaterii în comun, de către toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, a tendințelor de contestare sau de erodare a principiilor fundamentale ale multilateralismului și ale dreptului internațional, în primul rând a celor înscrise în Carta ONU.

De asemenea, discuțiile vor aborda și alte teme de actualitate de pe agenda internațională, printre care combaterea schimbărilor climatice, dezvoltarea durabilă, reducerea inegalităților sociale și egalitatea de gen, consolidarea democratică și promovarea drepturilor omului, nevoia dinamizării formatelor de cooperare regională pentru a aduce beneficii tangibile în primul rând la nivel economic și social.

Cu prilejul vizitei oficiale în Republica Federativă a Braziliei, prima la nivel de șef de stat în ultimii 23 de ani, Președintele Klaus Iohannis va discuta cu Președintele Luiz Inácio Lula da Silva atât stadiul și perspectivele relațiilor bilaterale, cât și temele de actualitate de pe agendele regionale și respectiv cea internațională.

Obiectivul central al acestei vizite îl reprezintă aprofundarea, diversificarea și dinamizarea relației bilaterale cu Brazilia, principalul partener comercial al României în America Latină și Caraibi, aspect care va fi concretizat și prin adoptarea de către cei doi președinți a unei Declarații comune. Documentul conține angajamentul celor două părți de a crește nivelul relațiilor bilaterale prin intermediul unui dialog politic intensificat și al unei cooperări sectoriale mai dinamice, în domenii de interes comun precum comerț, investiții, industrie, cercetare și inovare științifică, securitate cibernetică, digitalizare, schimbări climatice, agricultură durabilă, educație și cultură.

Având în vedere nivelul schimburilor comerciale, aflat sub potențialul oferit de cele două piețe, vizita va urmări, totodată, promovarea României ca partener economic atractiv, cu accent pe oportunitățile de cooperare și investiții în industrie, energie, agricultură, IT și alte sectoare.

Vizita oficială în Republica Chile, cea de-a doua etapă a turneului sud-american, prima vizită de acest nivel în ultimii 10 ani, beneficiază deja de un cadru dinamic al dialogului politico-diplomatic în ultimii ani. Construită pe premise bilaterale favorabile, vizita are ca obiectiv impulsionarea colaborării politice, a schimburilor economice, consolidarea cooperării sectoriale dintre cele două țări și încurajarea contactelor interumane.

Pe agenda discuțiilor oficiale dintre Președintele Klaus Iohannis și Președintele Gabriel Boric se vor afla stadiul și perspectivele intensificării cooperării bilaterale, posibilități de stimulare a proiectelor sectoriale, cu accent pe dezvoltarea schimburilor comerciale și atragerea reciprocă de investiții, pe sectoarele de IT, energie, mediu și agricultură. Situațiile de urgență și reacția la catastrofele generate de schimbările climatice vor figura, de asemenea, pe agendă, urmând a fi semnat un Memorandum de înțelegere între instituțiile responsabile din cele două țări.

Cooperarea în plan multilateral, aspectele legate de climatul de securitate în vecinătatea celor două țări, consolidarea democrației la nivel global, apărarea drepturilor omului și combaterea schimbărilor climatice, inclusiv educația pentru climă, sunt teme care vor fi abordate în cadrul discuțiilor celor doi șefi de stat.

În plan educațional, România va deschide în perioada următoare primul lectorat de limba română din America Latină, la Universidad de Chile, cu sprijinul Institutului Limbii Române. Această acțiune creează premisele pentru creșterea contactelor interumane și a proiectelor culturale comune.

Programul oficial va mai include și vizitarea, împreună cu omologul chilian, a Muzeului Memoriei și al Drepturilor Omului din Santiago de Chile, proiect de un simbolism special pentru statul gazdă. Președintele României va dona muzeului un set de documente diplomatice de arhivă privind salvarea unui număr mare de evrei de către consulul chilian Samuel de Campo, activ la București în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. De asemenea, vor fi donate copii ale documentelor referitoare la refugiații chilieni evacuați de autoritățile române și primiți în România, după lovitura de stat din 1973, care a fost urmată de o etapă sângeroasă în istoria Chile.

Vizita oficială în Republica Argentina va prilejui întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Președintele Alberto Fernández, fiind prima vizită la acest nivel în ultimii 30 de ani.

Obiectiv principal al vizitei îl reprezintă evaluarea stadiului relațiilor bilaterale dintre cele două țări și identificarea în comun a domeniilor unde există perspective de creștere a schimburilor comerciale și de atragere de noi investiții, pentru ambele state. Președintele Klaus Iohannis va afirma disponibilitatea României de a conlucra cu Argentina pentru promovarea obiectivelor comune de politică externă, inclusiv din perspectiva poziționării celor două țări cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și consecințele acestuia pe multiple planuri.

Discuțiile vor viza, totodată, și nevoia de cooperare multilaterală pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei asupra creșterii economice durabile, provocările și oportunitățile cooperării în diferite formate regionale specifice fiecărei părți, importanța consolidării democratice pe continentul latino-american și a aprofundării parteneriatului bi-regional cu Uniunea Europeană, inclusiv prin semnarea unor noi acorduri economice.

În cadrul consultărilor oficiale, Președintele Klaus Iohannis și Președintele Alberto Fernández vor evalua și posibilitățile concrete de a consolida și de a extinde cooperarea în domenii de importanță majoră pentru cele două state, respectiv economic, comercial, energie, IT&C, securitate cibernetică, agricultură, educație, mediu și promovarea educației privind schimbările climatice, situații de urgență și securitate maritimă.

Cu prilejul vizitei oficiale în Republica Argentina, vor fi semnate documente bilaterale de cooperare în domeniul situațiilor de urgență și în cel al cercetării agricole”, arată Administrația Prezidențială.