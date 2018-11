Adrian Sârbu, atac dur la politicieni: 'Puterea României este administrată de oameni incapabili să administreze funciar'

Rememorând cei 20 de la înființarea Ziarului Financiar (ZF), Adrian Sârbu, fondatorul MEDIAFAX GROUP, i-a îndemnat, vineri, pe oamenii din business să se gândească foarte serios că România are nevoie de ei și să de implice în administrarea țării.

„Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în ultimii 30 de ani, și nu trebuie a ne feri a recunoaște, este nu ne-am implicat în administrarea puterii din România. Am abandonat-o crezând că, natural, ca în alte societăți, această relație între operatorii puterii împărțiți ca într-o democrație, în diverse grupuri aflate în armonie, va funcționa și la noi. N-a funcționat. Astăzi, puterea României este administrată de oameni incapabili să administreze funciar. Unu, nu știu – nu este niciun fel de insultă, este mai degrabă o critică majoră pe care mi-o adresez și ne-o adresăm (n.red. - comunității de business). Doi, n-au nicio motivație”, a susținut Adrian Sârbu, în cadrul conferinței „Ce am făcut în ultimii 20 de ani?”, organizată de Ziarul Financiar (ZF), la Banca Națională a României (BNR), cu ocazia aniversării a 20 de ani de la primul număr al acestui cotidian.

Iar ceea ce poate face elita și comunitatea de afaceri pentru România se învârte în jurul cuvântului capitalism și capital, potrivit fondatorului MEDIAFAX.

„Ce putem face pentru România este să o capitalizăm, administrând mai bine capitalul pe care-l avem și evident să fim pregătiți pentru tot ceea ce înseamnă provocările viitorului. Va însemna asta că noua tehnologie, blockchain, va obliga Banca Națională să își împartă aurul în goldchain și să îl distribuie fiecărui cetățean al României și eventual niște ghiuluri cu semnătura Guvernatorului? Nu știu. Va însemna asta că viitorii capitaliști ai României vor fi deținători de zero capital, în afară de propriile persoane? N-aș vrea să se întâmple asta. Mi-aș dori ca această țară să fie administrată de singurii oameni care sunt îndreptățiți să o administreze și sunt îndreptățiți să îi administreze capitalul fix și uman. Aceștia sunt capitaliștii României”, a punctat Adrian Sârbu.

În acest context, fondatorul MEDIAFAX a subliniat că, de fapt, capitalul României se irosește, nu îl iau străinii - „nu cred în chestia aceasta”.

„Capitalul României nu se maximizează. Poate v-am scos din sărite suficient, în sensul că va trebui să ne gândim la asta. Ne place sau nu viitorul există. Ne vom întreba și peste un an, și peste cinci, și peste zece, de ce România nu este acolo unde ne-am dorit acum 20 de ani. Sigur este bine, dar nu este unde trebuia să fie. Nu contează că operăm într-o structură de capitalism clasic sau capitalism asiatic, nu contează. Contează că acest capital al României nu îl administrăm și nu îl maximizăm. V-aș ruga să vă gândiți foarte serios la chestiunea aceasta”, a completat Sârbu.

În plus, a precizat că puterea în România, și în orice țară capitalistă, o exercită oamenii capabili, responsabili și cu fapte în urmă. „Pentru asta, ne obligă viața, ne obligă copiii, cât or mai sta prin țara asta – nu contează dacă sunt aici, la Londra sau New York, tot români trebuie să fie – să ne gândim la acest viitor, un viitor care ne așteaptă, pe care noi nu-l așteptăm, pentru că ne place să trăim în prezent, mai ales când trăim bine, și un viitor care ne oblige”, a punctat Sârbu.

Fondatorul ZF a subliniat că, în ultimii 20 de ani, chiar dacă nu este „un Ștefan Gheorghiu capitalismului românesc”, Ziarul Financiar a devenit „o rezervă de cadre pentru multe instituții din România”.

În acest context, mulțumindu-i Guvernatorului BNR, fondatorul ZF a numit BNR „cel mai important capitalist al României”, punctând că linia de dezvoltare a instituției a fost impusă de Guvernator.

„Ne place, nu ne place, viitorul există, chiar dacă nu ne place să ne gândim la el. Acum 20 de ani, ce doream, ce imaginam, ce visam – poate cuvântul visam nu este cel mai potrivit – și unde eram. Eram într-o Românie decapitalizată. De-atunci și până acum, un lucru pozitiv este că România s-a capitalizat sau, cel puțin, în acest loc unde ne aflăm (n.red. – la sediul BNR), această instituție este cea mai bine capitalizată instituție din România. Asta se datorează politicii promovată de Guvernatorul băncii, pe care nu ezit și nu mă opresc în al lăuda în sensul cel mai profund și al elogia”, a mai spus Adrian Sârbu.

Fondatorul MEDIAFAX a subliniat că, acum 20 de ani, credea că de la Banca Națională, va fi condusă România, așa cum se întâmplă și în Europa, și în lume.

„Din păcate, nu este așa. Trebuie să recunoaștem și să ne întrebăm de ce nu este așa. De ce ideologia oricărei societăți capitaliste, care pleacă din acest loc nu stăpânește astăzi România. Astăzi, România este condusă din diverse câmpuri și păduri, în modul în care este condusă și acest lucru nu este în regulă și ni se datorează și nouă, nu nouă celor de aici (n.red. – de la aniversarea Ziarului Financiar, care a avut loc la BNR), ci întregii comunități de business, câtă ne-am constituit în România”, a precizat Adrian Sârbu.