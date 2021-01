Adrian Ursea, după remiza cu Metz: 'Ar fi trebuit să fim mai eficienţi'

Tehnicianul echipei OGC Nice, Adrian Ursea, a declarat, după remiza cu Metz, scor 1-1, că formaţia sa a făcut “lucruri coerente”, dar ar fi trebuit să fie mai eficientă în repriza a doua.

“Am avut o primă repriză foarte interesantă, în care am reuşit să punem în aplicare tot ce voiam. În a doua repriză am cedat în unele momente controlul balonului, ar fi trebuit să fim mai eficienţi. Însă consider, în ciuda rezultatului, că am făcut lucruri coerente. A fost foarte interesant în această seară grupul, nu a ieşit cineva în evidenţă, jucătorii au rămas simpli în joc. Înainte să alegri trebuie să ştii să mergi, luăm lucrurile pas cu pas, depinde de noi să găsim mijloacele pentru a fi mai eficienţi şi a câştiga meciuri”, a spus Ursea, potrivit L’Equipe, potrivit news.ro.

Formaţia OGC Nice, antrenată de Adrian Ursea, a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Metz, într-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Franţei. Au marcat: Boye ’79 / Gouiri ’18 (penalti).