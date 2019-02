AEP AVERTIZEAZĂ: 'Partidele trebuie să-și pună candidații la adăpost - Atacurile cibernetice sunt iminente!'

Partidele politice ar trebui să îşi ia măsuri de securitate cu privire la gestionarea platformelor şi bazelor de date pe care le deţin, la conturile de email şi de social-media ale candidaţilor, pentru a nu avea surprize în perioada alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale, a afirmat, marţi, vicepreşedintele AEP Marian Muhuleţ, potrivit agerpres.ro.

Citeste si Judecătorii explică de ce i-au câștig de cauză lui Liviu Dragnea în cazul completurilor de 5 - ÎCCJ făcut exces de putere

"Pornind de la locurile de gestionare a platformelor şi bazelor de date cu membrii care le deţin - pe ce servere sunt puse, ce drepturi de acces la bazele de date dau şi cui dau acele drepturi de acces, pornind de la conturile de email pe care le oferă candidaţilor şi conturile de social-media sau email pe care aceşti candidaţi le au, ar trebui (...) să îşi facă curăţenie în ograda proprie şi să vadă ce vulnerabilităţi au, să le identifice şi să încerce să îşi ia cele mai adecvate măsuri de protecţie în acest sens", a declarat Muhuleţ, la Parlament.

El a explicat că aceste recomandări vin în contextul în care există ameninţări legate de securitatea cibernetică la nivel global, iar Comisia Europeană a decis anul trecut să ia măsuri.

"Există ameninţări la nivel global legate de securitate cibernetică, fake news, de utilizare frauduloasă a datelor de caracter personal ale cetăţenilor. Ştiţi deja celebrul caz Facebook - Cambridge Analytica, spune totul. În acest sens, Comisia Europeană anul trecut a decis să ia măsuri, să promoveze un set de măsuri pentru statele membre în privinţa protecţiei pe care acestea ar trebui să înceapă să o asigure la nivel naţional pentru buna organizare a alegerilor europarlamentare. În acest, sens s-a constituit o reţea electorală europeană, din care şi România face parte ca stat membru. AEP este punct de contact pentru această reţea electorală europeană, iar la nivelul fiecărui stat membru se constituie o reţea electorală naţională în care intră instituţiile semnificative pornind de la recomandarea Comisiei Europene. Şi vorbim aici de AEP, de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, CNA, STS, MAI, (...) Cyberint şi CERT-RO", a explicat Marian Muhuleţ.

El a spus că, pornind de la acest demers, AEP a organizat luni o întâlnire cu partidele politice.

"Pornind de la acest demers, am decis să facem o întâlnire şi cu partidele politice pentru a le prezenta un set de recomandări. (...) Să îşi asigure măsurile de securitate necesare pentru a nu avea surprize în perioada alegerilor europarlamentare, prezidenţiale. Am avut prezente doar PLUS şi PNL. Am discutat cu experţii lor despre măsuri pe care trebuie să le adopte, despre sprijinul pe care îl putem oferi noi, ca instituţii. Dezbaterea rămâne deschisă, acum atât partidele, cât şi candidaţii trebuie să îşi ia măsuri pentru protecţia conturilor publice, personale, în acest acest peisaj electoral pe care începem deja să-l trăim de la debutul anului 2019", a punctat Muhuleţ.

Potrivit acestuia, AEP se pregăteşte pentru buna organizare a alegerilor şi protecţia sistemelor informatice pe care le deţine iar partidele şi candidaţii trebuie să îşi ia propriile măsuri.

"Partidele şi candidaţii trebuie să se pregătească, la fel, luându-şi măsurile proprii. Statul prin instituţiile pe care le are nu va interveni în susţinerea sistemelor partidelor, dar aşteaptă o bună comunicare dinspre partide şi candidaţi în cazul în care un astfel de incident apare pentru a putea evalua şi a da exemplu şi celorlalţi cum să se protejeze mai bine. Am avut şi în alegerile anterioare atacuri la adresa AEP, la adresa BEC, dar graţie măsurilor pe care le luăm atât noi, cât şi STS, ca actori principali implicaţi în protecţia mijloacelor cibernetice implicate în alegeri, nu a avut nimeni de suferit. În România baza în ceea ce priveşte centralizarea rezultatelor alegerilor rămâne hârtia şi asta este un lucru foarte bun", a arătat vicepreşedintele AEP.