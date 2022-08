Aeroclubul României a preluat oficial amplasamentul Aerodromului Ianca

Preşedintele Aeroclubului României, George Rotaru, a semnat marţi la Brăila procesul-verbal de primire a amplasamentului Aerodromului Ianca, transfer aprobat în luna iulie, prin hotărâre de guvern, fostul aerodrom militar urmând să fie transformat în centru de pilotaj pentru copii şi adulţi, cu denumirea de Aeroclubul Teritorial Brăila.

"Aeroclubul României are 15 aerocluburi în care pregăteşte gratuit tinerii în sporturile aeronautice. În această zonă a ţării nu aveam un aeroclub şi am găsit această soluţie. Aerodromul Ianca are nevoie de o renovare. Vom începe cu paşi mici, momentan vom face un studiu de fezabilitate. Deja ştim starea pistei, ştim starea celor două hangare, care vor avea nevoie de o reparaţie capitală şi sperăm ca, în a doua parte a anului viitor, să putem să începem activitatea. (...) Pe noi ne-au interesat pista şi bretelele. Pista nu este deteriorată total, am evaluat-o şi pe 1.500 de metri lungime, din cei 2.800 de metri, putem zbura şi acum. Nu va fi o investiţie foarte mare la început. În mod sigur o să găsim în zonă tineri care vor învăţa să zboare cu un avion ultrauşor sau care vor face paraşutism. O să vedem exact ce discipline vor începe şi în ce ordine. Probabil, vom atrage şi un mic număr de personal din zonă, gen personal tehnic, pentru că sunt mulţi oameni care au lucrat în zona militară şi s-au pensionat mai devreme şi doresc să se reîntoarcă în domeniu. Poate fi şi o locaţie unde putem desfăşura cantonamente pentru loturile naţionale, mă refer la loturile de zbor cu motor sau paraşutism şi, bineînţeles, organizarea campionatelor naţionale. Este un loc cu potenţial, este şi bine aşezat, pentru că nu deranjăm foarte mult cu avioanele dacă vom zbura intens în cantonament", a declarat George Rotaru.

Potrivit lui George Rotaru, Aeroclubul României şcolarizează gratuit anual aproximativ 3.000 de tineri, vârsta minimă de înscriere la cursurile teoretice fiind de 15 ani iar cea minimă pentru cursurile de zbor, de 16 ani.

"Anual, noi şcolarizăm gratuit la cursuri teoretice aproximativ 3.000 de tineri, dintre aceştia 1.000 încep să zboare şi aproximativ jumătate îşi iau licenţa de zbor. Pe urmă încep să se pregătească pentru competiţii interjudeţene, cei mai buni ajung la competiţiile naţionale şi, apoi, la cele internaţionale. De asemenea, se pot duce mai departe spre o carieră în aviaţie civilă sau militară. Practic, noi, Aeroclubul României, suntem abecedarul aviaţiei. Vârsta minimă la care tinerii se pot înscrie la cursurile teoretice este de 15 ani, dar cea de zburat de 16 ani. Practic, tinerii pot avea licenţă de pilot, înainte de a conduce maşina. Paşii sunt următorii: la fiecare început de an, te înscrii la unul dintre cele trei cursuri, planorism, paraşutism, avioane ultrauşoare, parcurgi un curs teoretic, care se desfăşoară în weekend, ca să nu afectăm şcoala sau alte activităţi. Cursul se termină după aproximativ trei luni cu un examen scris, la paraşutism se dă şi un examen de probe fizice, pentru că ai nevoie de o condiţie fizică bună. Cei mai pregătiţi obţin un loc gratuit, după care, la aerodrom, începe pregătirea cu instructorul. Tot timpul se face selecţie, adică şi după ce ţi-ai luat licenţa şi după ce ai zburat un număr de ani, tot timpul se face o selecţie, pentru că este sport şi doar aşa poţi obţine performanţă", a spus Rotaru.

Preşedintele Aeroclubului României a menţionat că în 2011 a zburat de pe Aerodromul Ianca, în timpul unei acţiuni care marca începutul aviaţiei reactive militare în România.

Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Chiriac, a declarat că administraţia judeţeană se va implica în aşa fel încât drumurile de acces către Aerodromul Ianca să fie "impecabile" şi va fi gândit un proiect care să asigure securitatea aerodromului "la cote maxime", conform Agerpres.

"Este un proiect pe care l-am gândit împreună cu Aeroclubul României şi prin care încercăm să dăm viaţă Aerodromului Ianca. Am făcut acest transfer către Aeroclubul României, pentru a crea aici evenimente frumoase şi a da posibilitatea copiilor din zona Galaţi-Brăila, a doua aglomerare urbană după Bucureşti, de a se instrui şi, de ce nu, de a deveni noii piloţi ai României. Consiliul Judeţean va da o mână de ajutor pentru ca această zonă să prindă viaţă şi aici să fie o efervescenţă de piloţi şi de avioane. Vrem să fim alături la toate evenimentele pe care le face Aeroclubul României în zonă şi m-aş bucura să avem unu-două mitinguri aviatice pe an aici. Ne vom implica astfel încât drumurile de acces să fie impecabile. Încercăm să vedem ce proiecte putem face pe parte de împrejmuire a aerodromului, eventual un proiect cu camere de luat vederi, pentru ca securitatea aerodromului să fie la cote maxime", a afirmat Chiriac.

Guvernul a aprobat pe 27 iulie o hotărâre prin care se acordă Aeroclubului României dreptul de administrare a terenului pe care este situat Aerodromul Ianca, pentru a înfiinţa şi operaţionaliza Aeroclubul Teritorial Brăila. Hotărârea de guvern prevede "revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Brăila asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în judeţul Brăila, înscrierea unor imobile situate în judeţul Brăila în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", informa un comunicat al Executivului.

Conform sursei citate, prin acest act normativ se acordă Aeroclubului României dreptul de administrare asupra terenului pe care este situat Aerodromul Ianca, judeţul Brăila, pentru a înfiinţa şi operaţionaliza Aeroclubul Teritorial Brăila. "Este vorba despre un teren cu o suprafaţă totală de 270.000 mp, pe care există o pistă de aviaţie, bretele şi căi de rulare. Înfiinţarea unui nou Aeroclub Teritorial în zona judeţului Brăila va facilita accesul tinerilor interesaţi de activităţile aeronautice sportive, aspect ce va avea un efect direct asupra dezvoltării comunităţii locale şi naţionale", a mai precizat Executivul.

Aeroclubul României este instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în temeiul HG 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, ca unitate de pregătire şi perfecţionare a personalului aeronautic civil, precum şi structură sportivă de performanţă cu profil aeronautic, cu drepturile şi atribuţiile ce decurg din lege.

Cu o tradiţie de peste 100 de ani şi cu 15 locaţii active de zbor, Aeroclubul României are în dotare peste 200 de aeronave şi mai mult de 150 de paraşute. În componenţa Aeroclubului României intră 15 aerocluburi teritoriale, ca subunităţi fără personalitate juridică, cu sedii şi terenuri de zbor situate în localităţile Arad, Baia Mare, Braşov - Ghimbav, Braşov - Sânpetru, Bucureşti - Clinceni, Caransebeş, Cluj, Craiova, Deva, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş.