Aeroportul Internaţional Traian Vuia din Timişoara va rămâne în curând fără director general, avertizează Dorel Grădinaru, cel care conduce această instituţie

Directorul Aeroportului Internaţional "Traian Vuia" din Timişoara, Dorel Grădinaru, atrage atenţia că această instituţie va rămâne fără conducere deoarece şedinţa Consiliului de Administraţie nu s-a ţinut, din lipsă de cvorum, pentru a discuta, printre altele şi numirea unui nou director.

"Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia va rămâne în curând fără director general. După două încercări de convocare a Consiliului de Administraţie al aeroportului, şedinţa CA nu a mai avut loc din lipsă de cvorum, deşi pe ordinea de zi se aflau, printre punctele de lucru, două subiecte relevante pentru managementul societăţii: Numirea directorului general; Dezbaterea raportului de Audit al Autorităţii Aeronautice Civile Române referitor la anumite neconformităţi cu privire la măsurile imediate de siguranţă pe Aeroportul Internaţional Timişoara", se arată într-un comunicat de presă, de luni, al Aeroportului din Timişoara, semnat de directorul general, Dorel Grădinaru.

Citește și: Detaliul FIN CARE indică TEAMA ex-secretarului de stat din mega-dosarul `Baza Cutezătorii`...

Potrivit sursei citate, pentru îndeplinirea condiţiilor de cvorum este nevoie de prezenţa în şedinţele CA a două treimi din numărul membrilor Consiliului de Administraţie, ceea ce nu s-a întâmplat.

"Prin această stratagemă de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum se doreşte readucerea la conducerea AIT a unui sistem de management incompetent, care a fost practicat înainte de venirea mea la conducerea aeoportului, o incompetenţă a vechii conduceri confirmată prin raportul Curţii de Conturi (care poate fi consultat la cerere). Faptul că mi s-a cerut să demisionez fără motivaţie de la conducerea Aeroportului Internaţional Timişoara nu înseamnă pentru mine o pierdere a locului de muncă, doar regretul că nu am putut finaliza amplele proiecte derulate în ultimele 18 luni, proiecte din care ar fi rezultat beneficii concrete, într-o perioadă de 2-3 ani, astfel încât aeroportul să beneficieze de o creştere spectaculoasă, demnă de un aeroport internaţional cum este cel de la Timişoara”, susţine Grădinaru.

Grădinaru arată că în cele 18 luni cât s-a aflat la conducerea Aeroportului din Timişoara a gestionat în mod corect bugetul instituţiei, fără a permite nimănui să aducă prejudicii financiare.

"Vreau să precizez că în această perioadă am reuşit să deblochez la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii procedura privind concesiunea de lucrări în baza prevederilor legii 100/2016 care stă la baza unei investiţii estimate la minim 100 mil. euro, această procedură fiind pentru prima dată aplicată în România. De asemenea, tot pentru prima dată în ultimii 8-9 ani există la nivel de concept o soluţie de finanţare cu 50 mil. euro pentru modernizarea şi extinderea suprafeţei de mişcare a aeronavelor. Proiectul iniţiat soluţionează toate aspectele clamate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română începând cu 2014 şi va creşte substanţial interesul tuturor companiilor aeriene pentru acest aeroport. Până în ultima zi a mandatului, sunt onorat să conduc aeroportul internaţional al capitalei Banatului, să lucrez şi să fiu înconjurat de oameni de bună credinţă", adaugă Dorel Grădinaru.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că directorul Aeroportului Internaţional Timişoara, Dorel Grădinaru, şi-a adunat lucrurile, printre care şi o puşcă, şi a plecat, el nefiind timişorean, aceasta după ce, în urmă cu două săptămâni, Grindeanu i-a solicitat o autoevaluare.

"Directorul Aeroportului din Timioara înţeleg că şi-a adunat lucrurile, printre care şi o puşcă. Nu e timişorean şi avea diverse lucruri pe aici. Ca să transporţi o puşcă pe calea aerului e nevoie de autorizaţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat şi că actualul director al Aeroportului din Timişoara a angajat mai mulţi oameni.

"Am avut o discuţie cu domnul director al Aeroportului apropo de modul în care e gestionată activitatea acolo, de nemulţumirile pe care le am, şi nu sunt puţine, şi de cum vede dumnealui activitatea sa în perioada următoare. O autoevaluare i-am cerut. O aştept. Are maximum o săptămână. Sunt multe de reproşat. De la chestiuni simple, chiar vorbeam şi cu domnul prefect mai devreme şi cu colegii mei. Când vin cu avionul de la Bucureşti, de obicei îl folosesc cel de seară, vă dau chestiuni simple, care îţi arată de când intri într-un aeroport dacă există preocupare sau nu. E câte o singură lampă în tavan deschisă, linoleumurile toate arată de parcă a trecut Al Doilea Război Mondial pe acolo – chestiuni simple. Chestiunile mai grele: nu am înţeles de ce, în perioadă de pandemie, care a afectat traficul aerian nu doar la Timişoara, ci peste tot, cheltuielile de personal au crescut. Au plecat 46 de oameni din aeroport şi au venit 64 având în vedere că cifra de afaceri a aeroportului a scăzut cu 30%. Sunt semne de întrebare”, a declarat Sorin Grindeanu în urmă cu două săptămâni.

Ministrul Transporturilor a adăugat că în 5 ianuarie va avea loc Adunarea Acţionarilor aeroportului.