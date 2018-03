Afaceristul Cristian Țânțăreanu, internat de urgență: 'Nu mă simt prea bine. A recidivat cancerul'

Cristian Țânțăreanu este internat în spital. Starea de sănătate acestuia nu este deloc bună, după ce în anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon, potrivit libertatea.ro.. Afaceristul a povestit care este starea lui de sănătate.

“Nu pot să spun că fac prea bine. Sunt internat. E greu să spun. Cred că m-au ajuns blestemele. Nu mă simt prea bine. Nu sunt foarte optimişti medicii în privinţa mea. Am avut o ruptură de tendon, a recidivat, s-a mai rupt o dată, e o tumoare, s-a complicat treaba. A recidivat cancerul. Acum a plecat familia de aici. Eu sunt împăcat. Se întâmplă şi la case mai mari. A fost şi un preot. Sunt mulţumit. Nevastă-mea a găsit pe cineva care va prelua toată agoniseala mea şi se va ocupa de ce avem. Nevastă-mea a rămas aici într-o rezervă, în caz că se întâmplă ceva. Acum am luat morfină şi am un tonus mai bun. Nici eu nu mai ştiu ce e adevărat. Tot în spital sunt. Mă simt foarte bine aici. Vă invit aici!”, a spus Cristian Ţânţăreanu.