Familia femei moarte în accidentul feroviar din Galați este în stare de șoc: 'Eu muncesc la București și m-a sunat tatăl meu și sora mea'

Două dintre persoanele rănite în urma acestui cumplit accident feroviar sunt încă internate la spital, în stare gravă, în timp ce mecanicul trenului a fost externat.

Acasă, la Gina Basoc, șefa de tren, moartă în urma accidentului de la Gara Galaţi familia este în stare de șoc. Mărturiile cutremurătoare ale soțului şi vecinilor, informează Antena3Cnn.

Gina Basoc avea 53 de ani și muncea de 18 ani la CFR. Acasă, în comuna gălățeană Tudor Vladimirescu, de unde făcea zilnic naveta o așteptau soțul și cei doi copii.

"De la spital am aflat și eu. Eu muncesc la București și m-a sunat tatăl meu și sora mea. La 2:00 am ajuns acasă. Se înțelegea foarte bine cu colegii, cum se mai fac în trei schimburi de ture. Am sunat-o cu camera și am vorbit cu ea. A zis că a făcut mâncare, au stat la masă, au strâns masa și cam atât.

Da, mi-a zis că la cinci pleacă cu trenul la serviciu", a spus soţul Ginei Basoc.

Potrivit medicilor de la Spitalul de Urgență din Galați, șefa de tren a murit după ce a făcut cinci stopuri cardio-respiratorii provocate de cumplitul incident.

"S-a făcut tot ce se putea pentru a salva această persoană, dar, din păcate, nu s-a reușit. A avut o plagă penetrantă la nivelul gâtului și o fractură deschisă la nivelul tibiei.

Familia şi vecinii sunt în stare de şoc

"O persoană blândă și nu există cuvinte. Nu am dormit toată noaptea de supărare și de o asemenea veste care am primit-o", spune în lacrimi o cunoștință

Îmi pare foarte ce se întâmplă. Este tânără, are doi copii...Am plâns toți ne-am dus i-am plătit liturghie, ne-am rugat pentru dânsa, că este tânăra, are doi copii, trebuie să-i crească", a mai spus o femeie.

"M-a sunat o prietenă de-a ei şi mi-a spus. Am sărit așa ca arsă. Eu trec prin poarta ei când merg la biserică, o cunosc", a mai spus o cunoștință.

Gina Basoc va fi condusă marți pe ultimul drum.