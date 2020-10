AFIR a efectuat plăţi de 656 milioane de euro către beneficiari până pe 15 octombrie 2020

Suma de plată achitată beneficiarilor, înregistrată până la data de 15 octombrie 2020, se ridică la 656 de milioane de euro, din care 415 milioane de euro au ajuns în investiţii, a declarat, joi, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Mihai-Liviu Moraru, la ediţia a VII-a a conferinţei "Afaceri în agricultură".

"A fost un an în care a trebuit să schimbăm foarte, foarte multe lucruri din mers. Rezultatul pe care l-am obţinut la 15 octombrie 2020 este o plată de 656 de milioane de euro, bani europeni efectiv care au intrat în ţară. În principal, ceea ce ne bucură cel mai mult este că, din această sumă, 415 milioane de euro au ajuns în investiţii, adică în lucruri cuantificabile, clare şi benefice pentru agricultura şi pentru satul românesc. Este o cifră în care, comparând-o cu cifra de anul trecut, de 524 de milioane de euro, cred că puteţi regăsi efortul care s-a depus în ultimul timp la nivelul AFIR şi munca pe care au depus-o colegii pe care am onoarea să-i reprezint", a spus Moraru.



Şeful AFIR a subliniat faptul că digitalizarea comunicării cu beneficiarii reprezintă o măsură importantă.



"Măsurile pe care am reuşit şi le-am luat în ultimul timp au fost numeroase. Am încercat să reducem cât mai mult contactul direct cu beneficiarii noştri, dar nu şi capacitatea de a le auzi problemele, de a putea interveni la timp, punctual. Ne-am digitalizat foarte mult şi aproape toată comunicarea pe care o avem cu beneficiarii - de la depunerea cererilor de finanţare, a dosarelor de achiziţie, a dosarelor de plată - este trecută în mediul digital. Singura interacţiune fizică apare inerent la efectuarea vizitelor pe teren care sunt imperios necesare în anumite situaţii", a explicat directorul general al AFIR.



