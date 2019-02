Aflată la al patrulea mandat, Ecaterina Andronescu anunță că 1.460 de scoli încă au WC-ul în curte - Primarul e responsabil

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, anunta că sunt 1.460 de scoli care au grupurile sanitare in curte, mentionand ca este o problema care va fi rezolvata in cursul acestui an.

“Avem 1.460 de şcoli care au grupurile sanitare în curte şi din această pricină nu au autorizaţie sanitară pentru că ea se dă în măsura în care există apă curentă în şcoală. În proiectul de buget sper ca această sumă să fi rămas, nu am văzut ultima variantă, dar aşa cum ştiu în buget există bani în aşa fel încât în acest an să încercăm să lichidăm acest subiect”, a declarat Ecaterina Andronescu, potrivit Mediafax.

Ulterior, ministrul a facut noi precizari pe aceasta tema.

"La începutul anului 2018, erau 2.600, acum sunt 1.460. Ne-au mai ramas acestea pentru care, din fericire, avem bani la buget. Probabil cea mai buna formula e sa trimitem bani autoritatilor locale cu aceasta destinatie. Sper sa nu dureze mult, sunt niste containere, o incapere cu echipamente. Primarul e responsabil. Scolile din toate zonele tin de primarie. Cladirea, terenul apartine primariei si nu ii poate schimba destinatia. Scoala din orice localitate reprezinta oglinda primarului", a completat ministrul la Antena 3.