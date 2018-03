Africa de Sud: Fostul preşedinte Zuma, chemat în faţa instanţei pentru corupţie, în aprilie

Fostul preşedinte sud-african Jacob Zuma ar putea fi chemat în faţa instanţei încă din luna aprilie pentru a răspunde la acuzaţiile de corupţie, fraudă şi spălare de bani într-o veche afacere de vânzare de arme, a informat duminică presa locală, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Site-urile de informaţii News24 şi TimeLive, precum şi canalul eNCA, au afirmat, citând surse apropiate dosarului, că prima audiere în acest proces ar urma să aibă loc la 6 aprilie în faţa unui tribunal din Durban (nord-est).Întrebat la postul de televiziune eNCA, purtătorul de cuvânt al unităţii de elită a poliţiei însărcinate cu dosarul, Hangwani Mulaudzi, nu a confirmat această dată."Convocările nu au fost finalizate deocamdată, sperăm că vor fi încheiate şi trimise în cursul săptămânii", a precizat el.Jacob Zuma a fost trimis la 16 martie în faţa unui tribunal, acuzat că a primit sume de bani de la compania franceză Thales, cu prilejul unui uriaş contract de armament de aproape 4 miliarde de euro încheiat în 1999.Thales, care a câştigat o parte din acest contract pentru echiparea navelor militare, este, de asemenea, pusă sub acuzare în afacerea respectuvă.Acest dosar cu multiple răsturnări de situaţie agită viaţa politică sud-africană încă de la semnarea sa. Acuzaţiile care îl vizează pe Jacob Zuma au fost abandonate şi restabilite de mai multe ori.În urmă cu aproape două săptămâni, procurorul general ţării, Shaun Abrahams, a anunţat că fostul şef al statului va fi pus sub acuzare în această afacere."După examinarea afacerii, sunt şanse rezonabile ca Jacob Zuma să fie pus sub acuzare cu succes", a declarat el într-o conferinţă de presă, "un proces mi se pare cel mai potrivit mod de soluţionare a acestei afaceri".Menţionat de mai multe luni într-o lungă listă de scandaluri, Jacob Zuma, 75 de ani, a demisionat luna trecută din funcţia de preşedinte al ţării sub presiunea partidului său, Congresul Naţional African (ANC, la putere).