Africa de Sud: Preşedintele Cyril Ramaphosa, implicat într-un scandal de corupţie, nu are de gând să demisioneze

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa, nu are nicio intenţie să „demisioneze sau să se retragă”, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt Vincent Magwenya pentru AFP, potrivit news.ro.

Implicat încă de miercuri de un raport parlamentar în care se afirmă că „ar fi putut săvârşi” fapte contrare legii într-un caz de efracţie într-una din proprietăţile sale în care au fost găsite sume importante de numerar, preşedintele a decis să nu „demisioneze pe baza un raport eronat", a afirmat acesta.

Preşedintele va contesta acest raport.

"Este în interesul pe termen lung şi sustenabilitatea democraţiei noastre constituţionale, cu mult dincolo de preşedinţia Ramaphosa, ca un astfel de raport viciat să fie contestat, mai ales atunci când este folosit ca punct de referinţă pentru demiterea unui şef de stat în exerciţiu”, a explicat purtătorul de cuvânt al acestuia.

Preşedintele Africii de Sud este investigat în urma unui scandal legat de furtul a peste 500.000 de dolari, în numerar, de la ferma sa privată de vânătoare. Furtul a avut loc în 2020, iar banii erau băgaţi în interiorul unei canapele din piele, potrivit anchetei, care a fost încredinţată unui grup de experţi condus de un fost şef al justiţiei.

Ramaphosa susţine că banii proveneau din vânzarea unor bivoli de la ferma sa din Phala Phala către un om de afaceri sudanez, iar furtul a fost raportat şefului securităţii prezidenţiale. Preşedintele contestă afirmaţiile lui Fraser potrivit cărora suma ascunsă la ferma sa ar fi fost de peste 4 milioane de dolari.

"Unii se aruncă cu presupuneri despre mine şi despre bani. Vreau să vă asigur că toţi aceşti bani proveneau din veniturile obţinute din vânzarea de animale. Nu am furat niciodată bani de nicăieri. Nici de la contribuabili, nici de la nimeni. Nu am făcut niciodată acest lucru. Şi nu voi face niciodată acest lucru", a declarat el adresându-se membrilor partidului de guvernământ, Congresul Naţional African (ANC), în luna iunie a acestui an.

Cyril Ramaphosa este cunoscut ca proprietar şi comerciant de bivoli rari, vite şi alte animale sălbatice şi a devenit multimilionar graţiei fermei sale private.

Grupul de experţi a constatat însă că explicaţiile prezentate de Ramaphosa nu au fost suficiente, iar acesta ar fi încălcat Constituţia şi jurământul depus prin faptul că a avut un al doilea venit în calitate de preşedinte. Scandalul ameninţă să pună capăt carierei sale politice, iar speculaţiile din cercurile politice din ţară spun că ar putea demisiona, scrie CNN. Liderul opoziţiei oficiale din Africa de Sud a cerut rapid o procedură de destituire şi alegeri anticipate.

Ramaphosa a preluat funcţia după ce predecesorul său, Jacob Zuma, a fost forţat să demisioneze din cauza multiplelor acuzaţii de corupţie. Fost lider de sindicat şi multimilionar din postura sa de om de afaceri, Ramaphosa a declarat în repetate rânduri că lupta împotriva corupţiei este o prioritate pentru el.