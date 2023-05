Agențiile de turism se implică în rocada guvernamentală: acuză ministrul de resort și cer coaliției un 'profesionist'

Industria turismului din România a fost lipsită de un ministru (Daniel Cadariu, PSD) care să-i acorde atenţia cuvenită în ultimul an și jumătate, reclamă marți Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

ANAT cere partidelor din coaliție ca la rocada guvernamentală să fie instalat un ministru care să fie „profesionist” și care să aibă „experiență”.

„Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că Ministerul Turismului (sau oricum s-ar putea numi autoritatea naţională a turismului) are nevoie de specialişti în turism la conducere pentru a asigura dezvoltarea şi promovarea adecvată a industriei turismului din România. ANAT doreşte un ministru capabil să finalizeze teme, să se lupte pentru industria în fruntea căreia se află şi să fie prezent la târgurile internaţionale de turism. Industria turismului din România a avut de suferit în ultimul an şi jumătate, fiind practic lipsită de un ministru care să acorde atenţia cuvenită. Vorbim de acte normative şi strategii de promovare pregătite din pripă, necorespunzător şi de participări la târgurile internaţionale mult sub potenţialul ţării - aceasta este realitatea cu care ne confruntăm în prezent, iar efectul acestor acţiuni a fost departe de cel dorit. Este imperativ să avem un ministru care să fie un profesionist al turismului, cu experienţă în funcţii de conducere în acest domeniu, demonstrată prin rezultatele obţinute", se arată într-un comunicat al ANAT.

Specialiști, nu politruci

Agenţiile de turism din România atrag atenţia că nu mai doresc "politicieni sau politruci care să ocupe poziţii în conducerea ministerului, fără a avea expertiză şi interes real pentru industria turismului".

"Nu ne dorim persoane care doresc doar să apară în mass-media, ci specialişti cu adevărat dedicaţi şi competenţi", subliniază acestea.

ANAT susţine menţinerea unui Minister al Turismului şi după rotaţia ministerială care se apropie, dar cu specialişti din domeniu la conducere.

10% din PIB

"Turismul trebuie să fie considerat o prioritate naţională în mod concret, iar pentru a atinge obiectivul de a contribui cu 10% la Produsul Intern Brut (PIB) al României şi de a atrage 10 milioane de turişti străini anual, avem nevoie de tehnocraţi cu experienţă antreprenorială incontestabilă. Aceşti specialişti trebuie să fie capabili să asigure un dialog permanent şi constructiv între mediul public şi cel privat", se menţionează în comunicat.

În opinia ANAT, turismul reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare economice ale României şi ar trebui tratat ca atare.

"Din păcate, în trecut, turismul a fost adesea ignorat sau considerat 'a cincea roată la căruţă' în politica publică. Cu toate acestea, turismul are potenţialul de a aduce o contribuţie semnificativă la Produsul Intern Brut al ţării noastre, dacă există voinţă politică şi o comunicare reală între mediul public şi privat. Este vital ca Ministerul Turismului să fie condus de specialişti în turism care să înţeleagă nevoile şi provocările din sector. ANAT a fost implicat în multe proiecte care au contribuit la dezvoltarea turismului românesc atunci când acestea au fost aprobate, dar există încă multe oportunităţi neexploatate. Turismul nu poate fi tratat în mod eficient ca o componentă secundară sau subordonată altor domenii, ci trebuie să primească atenţia şi resursele necesare pentru a-şi atinge potenţialul maxim", potrivit comunicatului.