Aglomerație la PTF Stânca Costeşti: Aproape 200 de camioane aşteptau să intre în România

Aproape 200 de camioane aşteptau să intre în România, vineri, prin Punctul de Trecere a Frontierei Stânca Costeşti, iar autorităţile din judeţul Botoşani au luat câteva măsuri pentru fluidizarea traficului. Astfel, şoferii care nu au documentele pentru marfă în regulă pot folosi o parcare pentru a staţiona, iar personalul Direcţiei Sanitar-Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentară va lucra şi în timpul nopţii, conform news.ro.

Prefectura Botoşani a transmis, vineri, că prefectul Sorin Cornilă a mers în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca Costeşti pentru evaluarea situaţiei şi eficientizarea fluxului de trecere a frontierei de către camioanele cu marfă.

Astfel, în acest punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova erau, vineri la prânz, aproximativ 190 de camioane care aşteptau să intre în România.

"Am primit foarte multe sesizări de la şoferi, de la transportatori, de la patroni care deţin aceste camioane. Logistica din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca Costeşti nu permite un flux foarte rapid de camioane. Am discutat cu doamna Diana Şerbescu de la Biroul Vamal de Frontieră Stânca Costeşti şi cu domnul Ionuţ Furnică, şeful de punct al Poliţiei de Frontieră, şi am găsit soluţii de fluidizare, prin folosirea unei parcări, unde să staţioneze acele camioane ale căror şoferi nu au documentele pentru marfă în regulă şi care până acum staţionau pe fluxul din Punctul de Trecere a Frontierei, până în momentul în care se rezolva problema cu documentele, blocând astfel fluxul de trecere. Totodată, am vorbit cu directorul de la Direcţia Sanitar Veterinar şi pentru Siguranta Alimentară şi am suplimentat personalul din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca Costeşti, astfel încât se va lucra şi pe timpul nopţii, până acum programul fiind de la ora 08:00 la ora 20:00”, a declarat prefectul de Botoşani.

El a menţionat că este nevoie de un nou terminal de mărfuri în zonă.

"Multe lucruri pot fi îmbunătăţite, pe parte de organizare a activităţii vamale, nu sunt probleme pe latura Poliţiei de Frontieră, sunt carenţe pe structura activităţii vamale. Aici îmi doresc ca lucrurile să fie îmbunătăţite. Este nevoie de implicare pentru pregătirea unui nou terminal de mărfuri, sunt discuţii pornite cu ceva ani în urmă, dar sunt discuţii care nu se ştie unde s-au blocat. Mă voi interesa să văd care sunt necesităţile şi cum putem rezolva această problemă, pentru că după acest conflict vom avea probabil tranzit mai mare prin acest Punct de Trecere a Frontierei. În calitate de prefect, voi monitoriza situaţia de aici, pentru a regla problemele de logistică şi de administrare a spaţiilor”, a mai afirmat prefectul Sorin Cornilă.