Iată că în Republica Moldova se poate: Agresorii sunt monitorizați cu brățările electronice

A fost bătută și intimidată luni la rând, dar tăcea pentru binele copilului. Este coșmarul prin care a trecut o femeie din capitală, căreia într-o zi i-a crăpat răbdarea și a cerut poliției să o apere de concubinul său. Pentru a putea fi monitorizat, bărbatul a fost înzestrat cu o brățară electronică.

Mai mult, Inspectoratul Național de Probațiune i-a oferit un dispozitiv și femeii. Acesta o avertizează dacă agresorul este pe aproape. Prin această metodă, oamenii legii au redus considerabil, în 2021, numărul cazurilor de violență în familie, transmite Jurnal.md.

Victimă, purtătoare a unui dispozitiv electronic: „La o lună de când am născut, am fost nevoită să ies la serviciu. El lucra, dar bani nu erau, că mergea la casino sau cheltuia pe băutură. Era multă ceartă. -Și vă mai și agresa? -Da. Moral și fizic. Am vrut ca fata mea să aibă pe tata alături, dar am înțeles că așa tată nu-i trebuie."

Prin acest calvar a trecut tânăra și copilul ei de numai doi ani. Locuia cu concubinul de mai mult timp, dar nu credea că va ajunge să o bată.

Victimă, purtătoare a unui dispozitiv electronic: „-Ne-am despărțit în momentul în care, în stare de ebrietate, și-a permis să ridice mâna la mine. După jumătate de an, am cerut ordonanță de protecție. -De ce ați așteptat jumătate de an? -Îmi părea că o să se schimbe ceva, că nu va fi agresiv."

Bărbatul este obligat să poarte permanent o brățară și un sistem GPS cu el, pentru a fi monitorizat de oamenii legii. Iar datorită unei inovații a Inspectoratului Național de Probațiune, și femeia a primit un dispozitiv electronic.

Dacă cei doi se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri, poliția primește imediat un semnal. În plus, victima primește și ea un sms sau apeluri telefonice prin care este anunțată că agresorul e pe aproape.

Cu acest dispozitiv, femeia spune că se simte în siguranță.

Victimă, purtătoare a unui dispozitiv electronic: „A fost încălcată chiar în prima zi ordonanța de protecție, m-a telefonat. El nu era la judecată și nu știa. -Dar nu s-a mai apropiat niciodată? -Nu, încă nu. Știu că nu o să se apropie pentru că nimeni nu vrea să stea la închisoare."

O brățară de acest fel a primit și acest bărbat. Deși spune că nu și-a agresat fizic soția cu care au trăit mai bine de zece ani împreună, recunoaște că o amenința verbal de multe ori.

Agresor, persoană monitorizată electronic: „-Mai departe de amenințări nu s-a dus, dar a fost suficient ca judecătoria să ia decizia că prezint pericol, sunt impulsiv și în majoritatea cazurilor nu-mi pot controla emoțiile. -Soția s-a adresat la poliție? -Da și s-a aplicat măsura dată."

Acum cei doi sunt în proces de divorț, iar bărbatul trebuie să poarte trei luni brățara și sistemul GPS, fapt ce îi cam dă bătăi de cap.

Agresor, persoană monitorizată electronic: „Este neplăcută măsura, desigur. Psihologic nu te simți confortabil. Să spun că e tare comodă tot nu pot. Mai ales când e vorba de baie, cred că nu e cazul. -Nu e rezistentă la apă? -E rezistentă la apă curgătoare, dar nu e bine să fie scăldată."

Șeful Inspectoratului Național de Probațiune susține că este pentru prima dată, la nivel mondial, când este aplicată o astfel de metodă. Direcția de monitorizare lucrează 24 din 24 pentru a evita încălcarea ordonanțelor de protecție. Toți agresorii sunt monitorizați neîncetat.

Andrei Iavorschi, director, Inspectoratul Naţional de Probaţiune: „E traseul care arată deplasarea acestuia zi de zi și în caz că se apropie de victimă, acest lucru este semnalat de către sistem."

Datorită acestui sistem, în 2021 au existat doar două cazuri în care agresorul a reușit, totuși, să se apropie de victimă în pofida interdicției și a semnalelor de alarmă, dar mereu oamenii legii au intervenit la timp.

Andrei Iavorschi, director, Inspectoratul Naţional de Probaţiune: „În 2018 am avut o rată de recidivă care depășea 70 la sută. În 2019, am avut 68%. Dar asta vorbim doar despre ordonanțele de protecție care au fost încălcate și statistica e bazată pe denunțuri."

Zeci de cazuri, cu siguranță, rămâneau însă neraportate. Acum rata de recidivă e sub 20%. Sistemul nou de monitorizare a agresorilor și a persoanelor viața cărora e în pericol a fost pus în funcțiune la începutul anului 2021. De atunci, 343 de agresori au primit brățări electronice, dintre care cinci femei. 15 persoane au încercat să deterioreze brățările, fiind somate să procure altele noi din bani proprii, prețul depășind 7.000 de lei.

În România o lege similară se va aplica din martie 2022.