'Aici murim' - Mărturii TULBURĂTOARE ale refugiaților la granița Poloniei cu Belarus: 'Văd copii murind în fața ochilor mei'

Temerile cresc pentru copiii refugiați blocați la granița dintre Belarus și Polonia. Cel puțin un copil a murit, iar alții dintre miile de oameni adunați la graniță suferă de foame și hipotermie, relatează Al Jazeera.

Numele marcate cu un asterisc au fost schimbate pentru a proteja identitățile

Când Ibrahim*, un sirian în vârstă de 37 de ani, a căutat adăpost în pădurile din jurul Brest, un oraș belarus de lângă granița cu Polonia, unde se ascundea împreună cu un prieten și cu cei patru copii ai prietenului, unul dintre băieți, de cinci ani, Yusif, a început să plângă. „Mi-e atât de foame și atât de frig”, a spus copilul. Ibrahim se simte disperat, privindu-l pe Yusif și alți copii suferind de foame și hipotermie.

Grupul a ajuns la graniță în urmă cu câteva săptămâni, sperând să treacă în Polonia, dar, după mai multe încercări eșuate, rămân blocați în Belarus. „Văd copii murind în fața ochilor mei și nu pot face nimic pentru a-i ajuta”, a spus Ibrahim pentru Al Jazeera într-un mesaj vocal pe WhatsApp, în timp ce copiii și adulții din apropiere puteau fi auziți plângând în fundal. „Aici murim.”

Lucrătorii din ONG-uri și activiști din Polonia au tras un semnal de alarmă cu privire la copiii refugiați de ambele părți ale graniței, pe măsură ce criza se adâncește și condițiile meteorologice se deteriorează. Cel puțin un copil ar fi murit.

Border Aid, un grup de voluntari medicali care lucrează la granița cu Polonia, a tratat câteva zeci de copii, unii cu afecțiuni severe. „Înainte de a începe operațiunile, am auzit despre moartea unui băiat de 16 ani din Irak care a murit în septembrie”, a declarat Kaja Filaczyńska, un medic al grupului, pentru Al Jazeera.

Băiatul a fost printre primele șase victime găsite moarte în zona de frontieră. El a vărsat sânge înainte de moartea sa, potrivit rapoartelor presei poloneze.

Până în prezent, cel puțin 10 persoane au murit în apropierea graniței, majoritatea pe partea poloneză.

Criza refugiaților de luni de zile s-a intensificat în această săptămână, când alte sute de oameni s-au adunat lângă granița Belarus-ului cu Polonia, cu scopul de a intra în UE.

Polonia dă vina pe Belarus că folosește refugiații și migranții ca instrumente politice, permițându-le să încalce granița pentru a se răzbuna pentru sancțiunile occidentale asupra administrației președintelui Alexandru Lukașenko. Belarus și Rusia, principalul său aliat, au criticat UE în schimb.

„În profesia mea, eram obișnuit cu un anumit nivel de suferință, dar aceasta a depășit orice limită”, a spus Filaczyńska. „Oamenii nu suferă din cauza unei boli, ci ca urmare a unei tragedii provocate de om care i-a expus unor condiții dure și neglijență. Faptul că oamenii sănătoși suferă și mor din cauza geopoliticii este inacceptabil.”

Situația este îngrozitoare, chiar și pentru paramedicii instruiți, a spus Filaczyńska.

„Prima dată când am văzut copii în pădure, am fost șocați. Am văzut o femeie ghemuită în timp ce alăpta un copil mic în miezul nopții și un alt copil de trei ani stând lângă ea. Nu ne-am putut scoate din minte această imagine: o femeie rătăcită, abandonată, care alăptează, cu doi copii într-o pădure rece, în mijlocul neantului”, a spus ea.

Nu este clar câți copii se numără printre miile de refugiați blocați în apropierea graniței, dar Magdalena Rozwadowska, voluntară din grupul polonez Matki na Granicę (Mamele de la graniță), estimează că sunt sute.

„Nu putem urmări acest coșmar și nu facem nimic. Numai în ultima săptămână din octombrie, voluntarii de la granița poloneză au primit aproximativ 1.000 de apeluri de urgență de la oameni din pădure”, a spus ea pentru Al Jazeera.

„Trebuie să-i protejăm. Trebuie să le ținem cald și în siguranță, nu în frig, nu în pădure”, a spus ea.

De asemenea, pot exista copii blocați în zona de urgență, zonă în care grupurile de ajutor, voluntarii și jurnaliştii nu pot accesa. Numărul copiilor din partea belarusă este, de asemenea, necunoscut.

„Am ajutat odată un grup de 30 de migranți, dintre care 16 copii”, a spus Filaczyńska. „Din întunericul pădurilor, am văzut mânuțele lor întinzându-se spre noi, cerând mâncare și apă.

„Copiii strigau: „Te rog, apă!” A fost sfâșietor.”

Unii copii erau epuizați, fiind incapabili să se ridice de jos.

„Grupul se deplasa prin pădure de câteva zile, iar copiii erau prea obosiți pentru a merge. S-au simțit mai bine după ce au primit mâncare, apă și pături calde.”

Au fost înregistrate și cazuri de copii cu dizabilități care suferă în păduri.

Tadeusz Kołodziej, avocat de la Fundația Ocalenie, care oferă sprijin solicitanților de azil la granița poloneză, a declarat pentru Al Jazeera că un cuplu sirian cu doi copii – de cinci și șapte ani – a susținut că au fost împinși înapoi la graniță de trei ori de granița poloneză. „Potrivit mamei, fiul cu dizabilități în vârstă de șapte ani [diagnosticat cu paralizie cerebrală] – nu a putut să se miște singur”, a spus Kołodziej pentru Al Jazeera. „Tatăl său a trebuit să-l poarte pe spate sau în brațe prin pădure.”

Când avocații de la Fundația Ocalenie s-au întâlnit cu familia la cel mai apropiat spital, după ce au reușit să intre în Polonia, mama a spus că este îngrijorată de copiii ei, de protecția acestora și de tratamentul medical al fiului ei.

Kołodziej a spus că grupul i-a putut ajuta să faciliteze o măsură provizorie bazată pe articolul 39 al Curții Europene a Drepturilor Omului, care permite familiei să rămână în Polonia și să caute protecție internațională.

„A ajutat faptul că acești oameni se aflau în spital în timp ce așteptam deciziile instanței privind măsurile provizorii. Când în sfârșit am primit o decizie de la instanță, polițiștii de frontieră nu i-au putut împinge înapoi”, a spus Kołodziej.

„Știm că polițiștii de frontieră așteaptă uneori momentul în care [migranții] sunt externați din spital pentru a-i scoate imediat din Polonia.”