Airbus Helicopters România a livrat două elicptere H215 Finlandei

Airbus Helicopters România a finalizat acţiunea de livrare a celui de-al doilea elicopter H215 modernizat Poliţiei de Frontieră finlandeză (FBG), în cadrul unei ceremonii de acceptare ce a avut loc la sediul său din Ghimbav, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES.

În cadrul unui acord încheiat de Airbus Helicopters şi FBG pentru modernizarea a trei elicoptere Super Puma, Airbus Helicopters România a efectuat lucrările de G-Check şi retrofit la versiunea AS332L1e (H215) pentru două elicoptere AS332L1 Super Puma, în timp ce lucrările pe primul elicopter au fost efectuate de Airbus Helicopters la sediul său din Marignane.

Conform sursei citate, elicopterele recent modernizate vor fi dedicate misiunilor multirol, inclusiv paza de frontieră şi acţiunile de căutare şi salvare."Sunt foarte bucuros că Airbus Helicopters România a avut oportunitatea de a-şi demonstra nivelul de prestare a serviciilor şi competenţele pentru acest program şi laud buna colaborare pe care am avut-o cu clientul nostru. Proiectul FBG reprezintă o modernizare complexă, care presupune trecerea de la standardul 332L1 la standardul H215 L1e (AHCAS), proiect care include transformarea integrală a elicopterului, sub toate aspectele, şi, datorită abilităţii şi expertizei tehnice a echipei noastre, a fost un succes", a declarat Georges Durdilly, director general al Airbus Helicopters România.Membru al familiei de elicoptere cu o serie de calităţi deja dovedite - Super Puma/Cougar, H215, este un elicopter greu de CAT A, dotat cu două motoare, având performanţe remarcabile, cunoscut pentru rata de disponibilitate fiabilă şi costurile de operare competitive. Această aeronavă este fiabilă, rapidă şi are capacităţi remarcabile pentru orice vreme: o rezervă mare de putere şi o manevrabilitate ridicată."Motoarele puternice MAKILA 1A1 îi conferă capacitatea de a zbura în aproape orice misiune, asigurând siguranţă operaţională maximă, chiar şi în cele mai dificile situaţii (discreţie, vulnerabilitate scăzută, supravieţuire în cazul prăbuşirii şi condiţii de gheaţă). H215 este foarte potrivit pentru misiunile de servicii publice, cum ar fi situaţiile de aplicare a legii şi de stingere a incendiilor, precum şi pentru misiuni aeriene şi utilitare, fără a uita de transportul de pasageri. De la lansarea sa, în 2014, 108 operatori au folosit deja H215 în misiunile lor", se mai precizează în comunicat.Airbus este prezent în România cu toate cele trei divizii ale sale: Airbus Helicopters România (2002), Premium Aerotec (2009) - ambele la Braşov - şi Airbus Defence and Space (2005) - la Bucureşti.