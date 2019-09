Ajuns iar aliat cu Călin Popescu Tăriceanu, Daniel Constantin o dă la întors: Explică ce a vrut să spună când l-a numit 'rebut politic'

Daniel Constantin a explicat vineri seara în direct la Digi 24, ce a vrut să spună când l-a făcut pe Călin Popescu Tăriceanu „rebut politic”. Constantin a afirmat că nu regretă termenul folosit și că menține tot ceea ce a afirmat, adică faptul că nu corespunde, dar că poate fi recuperat.

„Poate a înțeles lumea că am folosit acest termen în sensul peiorativ, ei bine nu este așa. Dacă că uitați la semantica acestui cuvânt din DEX acolo se spune așa, că rebut este un produs care nu corespunde condițiilor stabilite de standard, prin norme interne și că este un produs care poare fi recuperabil, ei bine, eu asta am vrut să spun, că din punctul meu de vedere așa l-au catalogat cetățenii la vot. Eu am spus că domnul Tăriceanu are șansa, dacă iese de la guvernare să fie reevaluat de către cetățeni”.

Cât despre șansele pe care o eventuală alianță între PRO Romania și ALDE o are, Daniel Constantin a explicat că alăturarea îi va dăuna formațiunii lui Victor Ponta.

„Eu îmi mențin poziția de atunci, nu am fost de-acord cu o alianță politică, s-a întâmplat una electorală, pentru susținerea unui candidat comun, vom vedea dacă se va merge mai departe. Eu în continuare voi susține chestiunea aceasta în partid, pentru că alianta cu ALDE nu cred că ne face bine. Nu vorbesc de oamenii de acolo, dar imaginea a ceea ce înseamnă ALDE este o imagine pe care oamenii nu o mai vor. Ca atare, dacă se va merge mai departe, cred că și PRO Romania va avea de suferit”, a explicat Daniel Constantin.