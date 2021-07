Al doilea album al rapperului Pop Smoke apărut postum, în fruntea Billboard 200

„Faith”, al doilea album al rapperului Pop Smoke apărut postum, o colecţie de colaborări cu nume importante din muzică, a debutat pe primul loc în Billboard 200.

Albumul a fost vândut în SUA în 88.000 de unităţi, în săptămâna încheiată pe 22 iulie, potrivit MRC Data. Acesta este al doilea disc al rapperului care ajunge în fruntea topului american al albumelor.

Cele 20 de piese incluse în varianta standard a albumului beneficiază de aportul unora precum Chris Brown, Future, Dua Lipa şi Kanye West. O versiune deluxe, cu patru piese în plus, a fost lansată pe 21 iulie.

Cântecele au fost accesate online de peste 113,3 milioane de ori.

Citește și: Magistratul care L-A ELIBERAT pe Dragnea și-a `BLAMAT` colegii care au PROTESTAT împotriva SCHIMBĂRILOR din Justiție făcute de PSD `SUB BAGHETA` acestuia

Primul album apărut postum al lui Pop Smoke, „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, a debutat pe primul loc în iulie 2020 şi a petrecut două săptămâni, neconsecutiv, în fruntea topului. Discul, considerat albumul de debut al rapperului ucis pe 19 februarie 2020, a devenit al treilea cel mai popular album al anului trecut, potrivit MRC Data.

Per ansamblu, „Faith” este al patrulea material de studio al lui Pop Smoke care ajunge în listă şi al treilea, în top 10. El a mai fost prezent în Billboard 200 cu mixtape-ul „Meet the Woo, V.2” (cea mai înaltă clasare, locul 7, în februarie 2020) şi „Meet the Woo, V.1 Mixtape” (locul 105, în martie 2020).

Cântăreţul şi chitaristul John Mayer a reuşit săptămâna aceasta a zecea clasare în top 10 al Billboard 200, odată cu „Sob Rock”, care a debutat cu 84.000 de unităţi vândute.

Mayer s-a mai aflat în top cu „The Search for Everything” (No. 2, în 2017), „The Search for Everything: Wave One” (No. 2, în 2017), „Paradise Valley” (No. 2, în 2013), „Born and Raised” (No. 1, în 2012), „Battle Studies” (No. 1, în 2009), „Where the Light Is: John Mayer Live in Los Angeles” (No. 5, în 2008), „Continuum” (No. 2, în 2006), „Heavier Things” (No. 1, în 2003) şi „Room for Squares” (No. 8, în 2003).

Actriţa şi cântăreaţa Olivia Rodrigo şi „Sour” au coborât două poziţii în clasament, până pe trei, după ce albumul a fost vândut în 77.000 de unităţi în a noua săptămână de la debut.

Doja Cat şi „Planet Her” au pierdut două locuri, clasându-se pe patru, cu 59.000 de unităţi vândute în a patra săptămână.

Locul al cincilea a fost ocupat de cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album”, după ce albumul a fost vândut în 44.000 de unităţi în a 28-a săptămână de la lansare.

Top 10 este completat de Lil Baby şi Lil Durk cu „The Voice of the Heroes”, Polo G cu „Hall of Fame”, Dua Lipa cu „Future Nostalgia”, Pop Smoke cu „Shoot for the Stars Aim for the Moon” şi de Bo Burnham cu „Inside (The Songs)”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).