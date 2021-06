Al treilea cel mai bogat om din Mexic, dezvăluie planurile de deschidere a primei bănci care acceptă BTC din țară

Cel de-al treilea cel mai bogat om din Mexic, Ricardo Salinas Pliego, și-a adus sprijinul pentru Bitcoin, dezvăluind planurile de deschidere a primei bănci care acceptă BTC din Mexic.

Pe 27 iunie, miliardarul mexican postat pe Twitter sprijinul pentru adoptarea pe scară largă a BTC, menționând că banca sa „lucrează” pentru a deveni prima din Mexic care acceptă activele digitale de top din lume.

Comentariile de susținere pentru bitcoin au urmat masiv, Salinas , care a declarat că este „absolut corect” să se considere Bitcoin ca noul aur.

If you are hoping to preserve your wealth for a generation, @RicardoBSalinas suggests you invest in #bitcoin. The strategy is simple - choose the highest quality asset you can find and #hodl. https://t.co/ScRubzNBuR