Albumul 'Dangerous' al lui Morgan Wallen, în fruntea Billboard 200 pentru a opta săptămână

„Dangerous: The Double Album” al cântăreţului country Morgan Wallen s-a clasat, pentru a opta săptămână consecutiv, în fruntea Billboard 200, informează News.ro.

Albumul a debutat pe primul loc în ianuarie şi este acum al şaselea disc country care a petrecut în total cel puţin opt săptămâni în fruntea clasamentului.

În săptămâna încheiată pe 4 martie, el a fost vândut în 82.000 de unităţi, potrivit MRC Data. Piesele de pe album au fost accesate online, în acest interval, de 103,33 milioane de ori.

Celelalte albume care au însumat cel puţin opt săptămâni în fruntea Billboard 200 sunt: „Ropin’ the Wind” al lui Garth Brooks (18, în 1991-92), „Some Gave All” - Billy Ray Cyrus (17, în 1992), „Fearless” - Taylor Swift (11, în 2008 - 2009), „The Hits” - Garth Brooks (8, în 1995), „Hotel California” - Eagles (opt, în 1977).

Pentru a treia săptămână consecutiv, nu a fost înregistrat vreun debut între primele zece clasate ale topului.

Locul al doilea a fost ocupat de compilaţia „The Highlights” a canadianului The Weeknd, care a urcat zece poziţii, după ce a fost vândută în 52.000 de unităţi în a patra săptămână de la lansare. Ea cuprinde piese precum „Blinding Lights” şi „Save Your Tears”, incluse pe cel mai recent album, „After Hours”, apărut la începutul lui 2020.

Pop Smoke şi albumul lansat postum „Shoot for the Stars Aim for the Moon” s-au menţinut pe locul al treilea, cu 42.000 de unităţi, Pooh Sheisty şi „Sheisty Season” au urcat un loc în clasament, până pe patru, cu 36.000 de unităţi vândute, iar Lil Durk şi „The Voice” au coborât unul, până pe cinci, cu aproximativ 36.000 de unităţi vândute.

Top 10 este completat de Ariana Grande cu „Positions”, Lil Baby cu „My Turn”, Dua Lipa cu „Future Nostalgia”, Luke Combs cu „What You See Is What You Get” şi de Juice WRLD cu „Legends Never Die”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).