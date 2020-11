Albumul Disco al lui Kylie Minogue a stabilit un nou record

Kylie Minogue a devenit prima femeie care a ajuns în topul albumelor de-a lungul a cinci decenii consecutiv, potrivit The Guardian.

Cel de-al 15-lea album al ei, "Disco", a ajuns pe locul I săptămâna aceasta, devansând "Confetti" al lui Little Mix în cea mai disputată bătălie din acest an.

"Disco" a avut cele mai mari vânzări ale săptămânii cu 55.000 de unităţi din streaming, descărcări, CD-uri, viniluri şi casete.

Minogue continuă cursa în top după ce a început în 1988 cu albumul de debut, "Kylie".

Ea a ajuns în topul albumelor de şase ori, cu "Enjoy Yourself" (1989), "Fever" (2001), "Aphrodite" (2010) şi "Golden" (2018), plus două cu cele mai bune melodii în 1992 şi 2019.

Shirley Bassey devine prima femeie care ajunge în Top 40 albume în şapte decenii consecutiv - noul ei album "I Owe It All to You" a ajuns pe locul 5 săptămâna aceasta.

Săptămâna trecută, Cliff Richard, 80 de ani, a devenit primul artist care ajunge în Top 5 din Marea britanie în opt decenii consecutiv cu "Music … The Air That I Breathe".

În topul artiştilor single din această săptămână, Ariana Grande rămâne în top pentru a treia săptămână cu "Positions".