Albumul 'Unplugged In New York' al trupei Nirvana va fi relansat după 25 de ani, în variantă vinil

Albumul „MTV Unplugged In New York” al grupului Nirvana va fi relansat, pe 1 noiembrie, în variantă vinil, după 25 de ani de la apariţie, potrivit unui anunţ publicat vineri pe pagina de Facebook a trupei, anunță news.ro.

Considerat unul dintre cele mai bune albume live din toate timpurile, cele două LP-uri vor cuprinde întreg concertul, dar şi înregistrări din timpul repetiţiilor, care au fost disponibile până acum doar pe DVD.

Repetiţiile în cauză sunt ale pieselor „Come As You Are”, „Polly”, „Plateau”, „Pennyroyal Tea” şi „The Man Who Sold The World”.

Prima dintre acestea care este disponibilă în variantă digitală, pe platformele de streaming, este „The Man Who Sold The World”.

În plus, pentru a marca aniversarea albumului, şi coperta va fi una specială.

Nirvana a fost fondată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain împreună cu basistul Krist Novoselić, în 1987, în Aberdeen. Trupa s-a stabilit mai târziu în Seattle, iar în 1990, toboşarul Dave Grohl s-a alăturat celor doi membri fondatori. Nirvana a lansat trei albume de studio - „Bleach” (1989), „Nevermind” (1991) şi „In Utero” (1993) - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2014.

Pe 8 aprilie 1994, Kurt Cobain a fost găsit mort în casa lui din Seattle. Analizele au determinat că moartea sa a survenit, cu trei zile înainte, prin împuşcare, iar arma şi un bilet de adio au fost găsite la faţa locului.