ALDE propune noi REGULI în Coaliţie: Reproşuri pentru PSD după condamnarea lui Dragnea

Dispariţia lui Liviu Dragnea din peisajul politic scoate la iveală tensiunile existente în ultimii doi ani în Coaliţia PSD-ALDE. Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că ALDE nu renunţă la colaborarea cu PSD, însă pune anumite condiţii.

"O să propunem câteva reguli de funcţionare a Coaliţiei. Vom avea regulat şedinţe ale Coaliţie. ALDE a avut o atitudine foarte corectă în coaliţie, însă au fost situaţii când am fost puşi în faţa unor situaţii şi am fost nevoiţi să susţinem public anumite măsuri, deşi am sesizat că sunt anumite puncte nevralgice", a declarat preşedintele Senatului, într-o conferinţă de presă.